Couple libéré au Liban après une arrestation pour espionnage : ils dévoilent toute la vérité

Dans une affaire qui a captivé l’attention internationale, un couple a été récemment libéré au Liban après avoir été arrêté pour des accusations d’espionnage. Leur histoire, pleine de rebondissements et de mystère, a suscité de nombreuses spéculations. Aujourd’hui, ils ont décidé de briser le silence et de révéler la vérité sur leur expérience. Dans cet article, nous allons explorer les détails de cette affaire intrigante et découvrir ce qui s’est réellement passé. Restez avec nous pour plonger dans cette histoire fascinante qui mêle politique, justice et droits de l’homme.

Libération du couple algéro-italien arrêté au Liban pour suspicion d’espionnage

Belkacem Ben Arous et Ester, le duo algéro-italien à l’origine de la chaîne YouTube KasoEst, ont été libérés suite à une arrestation controversée au Liban. Accusés d’espionnage par les forces de sécurité du Hezbollah, leur détention a suscité des inquiétudes parmi leurs abonnés et leurs proches. Leur arrestation s’est produite près du Complexe Sayed Al Chouhada à Beyrouth, en raison de soupçons liés à l’utilisation d’une caméra GoPro dotée d’un GPS. Dans une vidéo postée sur YouTube, ils ont rassuré leur audience en expliquant les circonstances de leur libération.

Réaction médiatique et libération sans encombre du couple

Le journal libanais Al-Akhbar a été le premier à couvrir l’affaire, alimentant ainsi les débats et spéculations. Après quelques heures de détention, Belkacem et Ester ont été libérés, affirmant qu’ils n’ont pas été maltraités mais que l’expérience était stressante. Ils ont quitté le Liban sans incident, rassurant leurs abonnés sur leur bien-être. Le couple a exprimé sa gratitude pour le soutien massif reçu durant cette épreuve.

Leur retour sur YouTube : « Nous sommes des vloggers, pas des espions »

Après leur libération, Belkacem et Ester ont publié une vidéo sur leur chaîne YouTube KasoEst pour expliquer les circonstances de leur arrestation. Ils ont insisté sur le fait qu’ils sont des vloggers et non des espions, avec pour objectif de documenter leur expérience au Liban. Le couple a également souligné l’importance d’être prudent et bien préparé avant de filmer, tirant ainsi des leçons précieuses de cette mésaventure. Malgré l’épreuve, ils restent déterminés à partager leurs découvertes culturelles et leurs récits de voyage auprès de leurs centaines de milliers d’abonnés.