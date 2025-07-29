Coupures d’électricité imprévues à Sfax : les boulangeries face à des pertes financières alarmantes

La ville de Sfax, deuxième plus grande ville de Tunisie, est confrontée à une série de coupures d’électricité imprévues qui ont des conséquences financières désastreuses pour les entreprises locales. Parmi elles, les boulangeries sont particulièrement touchées. En effet, ces pannes répétées perturbent leur production et entraînent des pertes financières alarmantes.

Cet article se propose d’explorer cette problématique en détail, en mettant en lumière les défis auxquels sont confrontés les propriétaires de boulangeries et en cherchant des solutions potentielles pour atténuer l’impact de ces coupures d’électricité sur leur activité.

Les coupures d’électricité à Sfax : un fardeau pour les boulangeries

Le président de la Chambre régionale des propriétaires de boulangeries à Sfax a récemment exprimé son inquiétude face aux coupures d’électricité fréquentes et imprévues. Ces interruptions ont causé des pertes considérables pour plusieurs boulangeries, provoquant parfois une rareté du pain dans certaines zones.

Lors de son intervention radiophonique dans l’émission « Mennek Nesmaa », il a souligné l’importance cruciale d’un approvisionnement électrique stable pour le secteur de la boulangerie, qui assure la production continue de pain pour les citoyens. Il a également appelé la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG) à prévenir les boulangeries en amont de toute coupure potentielle.

Les revendications du syndicat des boulangeries tunisiennes

M. Berchani, représentant du syndicat des boulangeries tunisiennes, a insisté sur la nécessité d’être informé en amont par la STEG de toute coupure électrique éventuelle. Cette demande vise à minimiser l’impact négatif des interruptions imprévues sur le secteur de la boulangerie, particulièrement sensible durant la saison estivale où la consommation d’électricité s’accroît.

En cas d’impossibilité, le syndicat propose la mise en œuvre d’une solution technique pour atténuer les conséquences de ce problème récurrent. Il rappelle que le secteur de la boulangerie, essentiel à la fourniture quotidienne de pain aux citoyens, dépend fortement d’un approvisionnement électrique stable et continu.

L’impact des coupures d’électricité sur le marché du pain

Le secteur de la boulangerie, essentiel à l’approvisionnement quotidien en pain des citoyens, est fortement tributaire d’une alimentation électrique stable. Toute interruption de courant a un impact direct et perturbateur sur le marché du pain. Les coupures répétées et imprévues peuvent entraîner des pertes significatives pour les boulangeries, voire une pénurie de pain dans certaines régions.

Cette situation est particulièrement critique pendant la saison estivale, où la demande en électricité augmente. Il est donc impératif que la STEG informe à l’avance les boulangeries de toute coupure potentielle ou mette en place une solution technique pour atténuer l’impact de ce problème récurrent.