Le cours à l’échange du Dinar Algérien, ce 29 juin 2022

Le Dinar Algérien (DZD) est l’unité monétaire de l’Algérie. Sa valeur sur le marché des changes varie selon plusieurs facteurs, comme le temps et le marché.

L’Euro, la Livre Sterling et le Franc Suisse face au Dinar Algérien

L’Euro (EUR) est actuellement enregistré à 153.92 DZD à l’achat et 154.00 DZD à la vente auprès de la Banque centrale d’Alger. Sur le marché parallèle, l’Euro est à 213 DZD au square à l’achat et 215 DZD à la vente.

La Livre Sterling ou GBP, quant à elle, est estimée à 178.51 DZD à l’achat et 178.64 DZD à la vente sur le marché interbancaire des changes. Sur le marché noir, celle-ci vaut exactement 253 DZD à l’achat et 256 DZD à la vente.

Le cours à l’achat du Franc Suisse ou CHF est, en ce jour, à 152.34 DZD et à la vente, il est de 152.42 DZD, sur le marché officiel. Sur le marché noir, 1 CHF est échangeable à 212 DZD rien qu’à la vente.

Le cours de change du Dollar Américain et du Dollar Canadien

Le Dollar Américain ou USD, monnaie la plus utilisée au monde, vaut 145.48 DZD à l’achat et 145.50 DZD à la vente, sur le marché officiel des devises en Algérie. Sur le marché noir, celui-ci peut être acheté à 201 DZD et vendu à 204 DZD.

Le Dollar Canadien ou CAD équivaut à 113.41 DZD et 113.43 DZD, respectivement à l’achat et à la vente sur le marché officiel. En revanche, sur le marché parallèle, 1 CAD est estimé à 151 DZD à l’achat et 154 DZD à la vente.

Le taux de change du Dinar Tunisien, du Riyal Saoudien, du Dirham Emirati et du Dirham Marocain en Algérie

Le Dirham Marocain ou MAD est actuellement à 14.51 DZD aussi bien à l’achat qu’à la vente sur le marché interbancaire. Cependant, sur le marché parallèle, il coûte 20 DZD rien qu’à la vente.

Le Dirham Emirati ou AED équivaut à 39.60 DZD au square à l’achat et 39.61 DZD à la vente sur le marché officiel. Mais sur le marché noir, celui-ci peut être vendu à 54.50 DZD.

Sur le marché interbancaire des changes, le Riyal Saoudien ou SAR est à 38.75 DZD et 38.76 DZD, respectivement au square à l’achat et à la vente. Sur le marché noir, le Riyal Saoudien est estimé à 53.50 DZD au square à la vente.

Le Dinar Tunisien ou TND est actuellement à 47.27 DZD et 47.74 DZD à l’achat et à la vente sur le marché officiel. Sur le marché parallèle, par contre, le Dinar Tunisien vaut 72 DZD rien qu’à la vente.