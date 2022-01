Ce mardi 25 janvier 2022, le cours de change de l’Euro enregistre de nouvelles cotations à la banque centrale d’Algérie, au moment où il se stabilise sur le marché parallèle (marché noir non officiel).

D’une part, le cours de change de l’Euro s’établit à 158,42 Dinars à l’achat et à 158,45 Dinars à la vente à la banque centrale d’Algérie.

D’autre part, le taux de change de l’Euro enregistre un niveau stable sur le marché parallèle devise, puisqu’il est toujours à 215 Dinars à l’achat et à 217 Dinars à la vente. Ainsi, la somme de 1 000 euros s’échange aujourd’hui à 215 000 Dinars à l’achat et à 217 000 Dinars à la vente.

Vous pouvez comparer les taux de change des principales monnaies sur le marché parallèle devise (marché noir) d’Algérie dans le tableau ci-après :

Cours de la devise sur le marché parallèle Algérien

(mise à jour Mardi : 25/01/2022)

Pays Devise Achat Vente 1

Euro 215.00 217.00 2

Dollar US 191.00 193.00 3

Dollar Canadien 148.00 151.00 4

Livre Sterling 252.00 255.00 5 Franc Suisse 205.00 208.00 6

Livre Turque 13.00 15.00 7

Yuan Chinois 26.00 29.00 8

Rial Saoudien 47.00 50.00 9

Dirham Emirati 48.00 51.00 10

Dinar Tunisien 62.00 64.00 11

Dirham Marocain 19.00 20.00

Vous pouvez également consulter les cours des principales monnaies sur le marche interbancaire des changes et sur le marché parallèle devise (marché noir non offciel) d’Alger sur notre page dédiée au marché de la devise en Algérie.

Cours de change du Dollar Américain et du Dollar Canadien sur le marché Algérien

Le cours de change de la monnaie des États-Unis enregistre de forte cotations à la banque centrale d’Algérie. En effet, un Dollar Américain s’affiche à 139, 84 Dinars à l’achat et à 139,86 Dinars à la vente sur les écrans des établissements bancaires Algériens.

En concomitance, le taux de change du Dollar Américain se stabilise à 191 Dinars à l’achat et à 193 Dinars à la vente sur le marché parallèle devise (marché noir). Suivant ces présentes cotations, la somme de 1 000 Dollars Américains s’échange aujourd’hui à près de 191 000 Dinars à l’achat et à 193 000 Dinars à la vente.

Par ailleurs, ce mardi 25 janvier 2022, la monnaie du Canada s’établit à 111,14 Dinars à l’achat et à 111,16 Dinars à la vente à la banque centrale d’Algérie.

En parallèle, le taux de change du Dollar Canadien se stablise sur le marché noir devise puisqu’il s’établit à 148 Dinars à l’achat et 151 Dinars à la vente. Ainsi, la somme de 1 000 Dollars Canadiens s’échange aujourd’hui à près de 148 000 Dinars à l’achat et à 151 000 Dinars à la vente au Square PORT-SAÏD, à la capitale Alger.

Cours de change de la Livre Sterling et du Franc Suisse sur le marché Algérien

La monnaie du Royaume-Uni enregistre une nouvelle cotation à la banque centrale d’Algérie. En effet, une Livre Sterling s’échange aujourd’hui à 189,31 Dinars à l’achat et à 189,41 Dinars à la vente.

En concomitance, la taux de change de la Livre Sterling enregistre un niveau stable sur le marché parallèle devise puisqu’elle s’établit à 252 Dinars à l’achat et à 255 Dinars à la vente.

Par ailleurs, le cours de change du Franc Suisse s’établit à 153,14 Dinars à l’achat et 153,22 Dinars à la vente au niveau des établissements bancaires Algériens.

Sur le marché parallèle devise, un Franc Suisse s’échange, aujourd’hui, mardi 25 janvier 2022, à 205 Dinars à l’achat et à 208 Dinars à la vente.