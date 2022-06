Le Dinar Algérien (DZD) est l’unité monétaire utilisée en Algérie, et ce depuis 1964. Cependant, sa valeur face aux autres devises est instable et varie selon le marché où l’échange a été effectué.

En d’autres termes, le taux de change d’une devise sur le marché interbancaire officiel diffère de celui proposé sur le marché parallèle.

Le taux de change de l’Euro, de la Livre Sterling et du Franc Suisse sur le marché des devises Algérien

L’Euro, principale monnaie utilisée en Europe, est fréquemment employé pour effectuer des transactions en Algérie. D’une part, sa valeur à l’achat sur le marché officiel est de 155.94 DZD et à la vente, elle est de 155.97 DZD. D’autre part, sur le marché parallèle, l’Euro vaut 214.50 DZD au square à l’achat, et 216.50 DZD à la vente.

La Livre Sterling, devise officielle en Grande Bretagne, a aussi cours légal en Algérie. Sur le marché interbancaire, 1 GBP peut être achetée à 183.17 DZD et peut être vendue à 183.25 DZD. Par contre, 1 GBP équivaut à 250 DZD à l’achat, à 254 DZD à la vente sur le marché noir.

Le Franc Suisse vaut 151.10 DZD et 151.18 DZD, respectivement à l’achat et à la vente, sur le marché interbancaire officiel. Cependant, sur le marché parallèle, 1 CHF vaut 209 DZD rien qu’à la vente.

La valeur à l’échange du Dollar Américain et du Dollar Canadien sur le marché des changes en Algérie

Le Dollar Américain est actuellement la monnaie la plus populaire au monde. Sur le sol Algérien, 1 USD coûte actuellement 145.25 DZD à l’achat et 145.26 DZD à la vente sur le marché officiel. Cependant, sur le marché noir, celui-ci est proposé à 202 DZD et 205 DZD, respectivement à l’achat et à la vente.

Le Dollar Canadien, quant à lui, est moins onéreux que le Dollar Américain, puisque pour convertir 1 CAD au square à l’achat, il faut exactement 114.55 DZD et à la vente, il faut 114.60 DZD. Sur le marché noir, par contre, 1 CAD peut être échangé à 152 DZD et à 155 DZD, respectivement à l’achat et à la vente.

Le cours à l’échange du Dirham Emirati, du Dirham Marocain, du Dinar Tunisien et du Riyal Saoudien

Le Dirham Emirati a également cours légal en Algérie, et peut être acheté à 39.54 DZD et vendu à 39.55 DZD sur le marché interbancaire des changes. Sur le marché noir, en revanche, pour convertir 1 AED à la vente, il vous faut 54 DZD.

Le Dirham Marocain, quant à lui, vaut 14.72 DZD tant à l’achat qu’à la vente sur le marché officiel. Mais sur le marché noir, 1 MAD coûte 20 DZD au square à la vente.

Le Dinar Tunisien est également utilisé en Algérie, et est enregistré auprès de la Banque Centrale à 47.92 DZD à l’achat, et 48.40 DZD à la vente. Tandis que sur le marché parallèle, celui-ci peut être vendu à 70 DZD.

Le Riyal Saoudien peut également être échangé sur le marché des devises Algérien. Sur le marché officiel, pour convertir 1 SAR à l’achat, il faut 38.72 DZD et à la vente, il faut 38.73 DZD. Et sur le marché noir, 1 SAR peut être vendu à 32.50 DZ.