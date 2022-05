Cours du change du Dinar Algérien comparé à ceux des devises étrangères, ce mardi 10 mai 2022

Suite à la situation d’il y a un mois passé auquel nous avons constaté une diminution du taux du cours du change du Dinar Algérien (-1.37%) face à l’Euro, nous assistons désormais à une augmentation de celui-ci.

Il y a une semaine, il a augmenté de 1.20%. Et aujourd’hui encore, ce mardi 10 mai 2022, le cours de change du Dinar Algérien a connu une hausse de 0.04% face à l’Euro, la monnaie utilisée par l’Union Européenne.

Le cours du change du Dinar Algérien face aux devises étrangères au niveau de la banque centrale d’Algérie

Contrairement au Dollar Américain qui s’est un peu accru aujourd’hui en passant de 145,74 dinars à l’achat et 145.75 dinars à la vente, l’Euro a légèrement baissé pour une valeur d’échange de 153,23 dinars à l’achat et à 153.20 à la vente. Le Dollar Canadien, quant à lui, s’échange à 112.68 dinars à l’achat et à 112.73 dinars à la vente.

Pour acheter un Livre Sterling, il faudra 178.98 dinars et sa valeur est de 179.09 à la vente. Comparée à la valeur du cours du change de Livre Sterling face au Dinar Algérien, le Franc Suisse a environ une différence de 33 dinars ; sa valeur étant à 146.54 dinars à l’achat et 146.60 dinars à la vente.

Par ailleurs, les valeurs du Dinar Tunisien, du Dirham Marocain, du Dirham Emirati et du Riyal Saoudien demeure moindre comparé aux différentes devises citées ci-dessus face au Dinar Algérien. Le Dinar Tunisien s’achète à 47.40 dinars et se vend à 47.88 dinars.

En parallèle, le Dirham Emirati s’échange à 39.67 dinars à l’achat et 39.69 dinars à la vente. Le Riyal Saoudien a une valeur d’achat de 38.85 dinars et sa valeur de vente, qui ne s’éloigne pas de sa valeur d’achat, est de 38.86 dinars.

Enfin, le Dirham Marocain ne coûte que 14.585 dinars si vous souhaitez en acheter et si vous voulez en vendre cela vous coutera 14.589 dinars.

Le cours du change du Dinar Algérien face aux devises étrangères au niveau du marché parallèle des devises

Ces derniers temps, l’Euro a connu une stricte baisse au niveau du marché parallèle des devises. Par contre, nous pouvons constater la stabilité du cours du change de la valeur de l’Euro face au Dinar Algérien.

Peut-être, elle se stabilise avant d’accroître de nouveau ? Nous le saurons plus tard. Mais en tous cas, ce mardi 10 mai 2022, nous notons qu’il s’achète à 212 dinars et se vend à 214 dinars.

Tout comme au niveau de la banque centrale d’Algérie, le Dollar Américain a aussi augmenté aujourd’hui. Il s’échange à 200 dinars à l’achat et à 203 dinars à la vente. Le cours de change du Franc Suisse ne s’éloigne pas de cette valeur avec 197 à l’achat et 200 à la vente.

Toujours avec une valeur élevée, le livre Sterling s’achète à 252.00 dinars et se vend à 255.00 dinars. Le dollar canadien connait une baisse en passant à 147 dinars à l’achat et à 150 dinars à la vente ce mardi 10 mai.

Les valeurs du Dinar Tunisien, du Dirham Marocain et du Riyal Saoudien ont toutes diminuées que cela soit au niveau de l’achat ou au niveau de la vente. Le dinar s’achète à 60 dinars et se vend à 62 dinars aujourd’hui.

Le Riyal Saoudien s’échange à 45 dinars à l’achat et à 47 dinars à la vente. Enfin, toujours avec une valeur moindre par rapport aux autres devises, le Dirham Marocain s’achète seulement à 16 dinars et se vend à 18 dinars