Ce jeudi 10 février 2022, le taux de change de l’Euro s’envole face au Dinar Algérien à la Banque centrale d’Algérie et sur le marché noir devise.

En effet, l’Euro (EUR) est la principale devise échangée sur le marché noir Algérien, elle a atteint ce jeudi 10 février 2022 le taux de 216 Dinars Algériens à l’achat et 218 Dinars Algériens à la vente.

Par ailleurs, sur le marché interbancaire officiel, le cours de change EURO-Dinar Algérien s’établit à 160,31 Dinars Algériens à l’achat et à 160,39 Dinars Algériens à la vente.

Cours de la devise sur le marché parallèle Algérien

(mise à jour Jeudi : 10/02/2022)

Pays Devise Achat Vente 1

Euro 216.00 218.00 2

Dollar US 192.00 195.00 3

Dollar Canadien 146.00 149.00 4

Livre Sterling 256.00 259.00 5 Franc Suisse 202.00 206.00 6

Livre Turque 11.00 13.00 7

Yuan Chinois 27.00 29.00 8

Rial Saoudien 46.00 49.00 9

Dirham Emirati 47.00 50.00 10

Dinar Tunisien 63.00 65.00 11

Dirham Marocain 19.00 20.00

Le Dollar Américain s’échange autour de 192 Dinars Algériens

Ce jeudi 10 février 2022, les cotations de change telles que communiquées par la Banque centrale d’Algérie affiche un taux de change Dollar Américain – Dinar Algérien à 140,45 Dinars Algériens à l’achat et à 140,47 Dinars Algériens à la vente.

Par ailleurs, sur le marché parallèle devise, le taux Dollar (USD) Dinar Algérien s’établit à 192 Dinars Algériens à l’achat et 195 Dinars Algériens à la vente, ce qui signifie que la somme de 1000

Dollars Américains s’achète à 192 000 Dinars Algériens et se vend à 195 000 Dinars Algériens.

La Livre Sterling s’échange autour de 256 Dinars Algériens

La Livre Sterling (GBP) s’échange dans les transactions avec la Banque centrale d’Algérie à 190, 37 Dinars Algériens à l’achat et à 190,41 Dinars Algériens à la vente.

Sur le marché parallèle devise Algériens, La Livre Sterling s’échange à 256 Dinars Algériens à l’achat et à 259 Dinars Algériens à la vente, ce qui signifie que la somme de 1000 Livres Sterling s’échange à 256 000 Dinars Algériens à l’achat et à 259 000 Dinars Algériens à la vente.

Le Dollar Canadien s’échange autour de 164 Dinars Algériens

Ce jeudi 10 février 2022, le cours de change du Dollar Canadien (CAD) enregistre une cotation de 110,48 Dinars Algériens à l’achat et 110,53 Dinars Algériens à la vente à la Banque centrale d’Algérie.

Sur le marché noir non officiel, un Dollar Canadien s’échange à 146 Dinars Algériens à l’achat et à 149 Dinars Algériens à la vente. Ainsi, la somme de 1000 Dollars Canadiens (CAD) s’échange à 146 000 Dinars Algériens à l’achat et à 149 000 Dinars Algériens à la vente.

Le Franc Suisse (CHF) s’échange autour de 202 Dinars Algériens

La monnaie suisse enregistre une nouvelle variation sur le marché interbancaire Algérien puisqu’elle s’établit à 151,96 Dinars Algériens à l’achat et 152,04 Dinars Algériens à la vente.

Par ailleurs, sur le marché parallèle devise, le cours du Franc Suisse (CHF) s’établit à 202 Dinars Algériens à l’achat et à 206 Dinars Algériens à la vente alors qu’il était de 205 Dinars Algériens à l’achat et de 208 Dinars Algériens à la vente en début du mois de février 2022.