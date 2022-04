Ce début de semaine, la monnaie européenne (Euro) enregistre une nouvelle cotation au niveau de la banque centrale d’Algérie et sur le marché parallèle devise.

En effet, le cours du change de l’Euro enregistre une cotation de 158,08 Dinars Algériens à l’achat et 158,14 Dinars Algériens à la vente au niveau de la banque centrale d’Algérie.

Par ailleurs, sur le marché parallèle devise, la monnaie européenne (Euro) s’échange à 212 Dinars Algériens à l’achat et à 214 Dinars Algériens à la vente.

Cours de la devise sur le marché parallèle Algérien

(mise à jour Dimanche 03/04/2022)

Pays Devise Achat Vente 1

Euro 212.00 214.00 2

Dollar US 193.00 195.00 3

Dollar Canadien 147.00 150..00 4

Livre Sterling 256.00 259.00 5 Franc Suisse 207.00 209.00 6

Livre Turque 11.00 12.00 7

Yuan Chinois 27.00 29.00 8

Rial Saoudien 49.00 51.00 9

Dirham Emirati 50.00 52.00 10

Dinar Tunisien 67.00 69.00 11

Dirham Marocain 18.00 19.00

Cours du change du Dollar Américain sur le marché Algérien

Ce dimanch 03 Avril 2022, le cours du change du Dollar Américain s’établit à 142,79 Dinars Algériens à l’achat et à 142,80 Dinars Algériens à la vente dans les transactions avec la banque centrale d’Algérie.

En concomitance, le cours du change du Dollar Américain enregistre une cotation de 193 Dinars Algériens à l’achat et 195 Dinars Algériens à la vente sur le marché noir devise.

Taux dinar Algérien : une page dédiée à la devise en Algérie suivant les cotations de change communiquées par le marché parallèle (marché noir) et par la Banque centrale d’Algérie.

Cours du change de la Livre Sterling sur le marché Algérien

Dans les échanges avec la banque centrale d’Algérie, la Livre Sterling s’établit à 187,36 Dinars Algériens à l’achat et à 187,43 Dinars Algériens à la vente.

Par ailleurs, sur le marché parallèle devise, le cours du change de la Livre Sterling s’établit, ce dimanche 03 Avril 2022, à 256 Dinars Algériens à l’achat et à 259 Dinars Algériens à la vente.

Cours du change du Dollar Canadien sur le marché Algérien

Ce début de semaine, le taux de change du Dollar Canadien se stabilise sur le marché bancaire Algérien enregistrant un niveau de 114,18 Dinars Algériens à l’achat et 114,20 Dinars Algériens à la vente.

Par ailleurs, sur le marché parallèle devise, le cours du change du Dollar Canadien a atteint un niveau de 147 Dinars Algériens à l’achat et 150 Dinars Algériens à la vente.

Cours du change des autres devises étrangères sur le marché Algérien

Ce dimanche 03 avril 2022, le Franc Suisse enregistre un taux de 154,56 Dinars Algériens à l’achat et 154,65 Dinars Algériens à la vente, au moment où, un Franc Suisse s’échange à 207 Dinars Algériens à l’achat et à 209 Dinars Algériens à la vente sur le marché noir non officiel.

Par ailleurs, la Livre Turque enregistre son bas niveau, dans les échanges avec la banque centrale d’Algérie, où une Livre Turque s’échange, ce dimanche 03 Avril 2022, à environ 9,76 Dinars Algériens.

Par ailleurs, sur le marché parallèle non officiel, une Livre Turque s’échange entre 11 et 12 Dinars Algériens.