Le taux de change de la monnaie Européenne (Euro) a enregistré une légère baisse par rapport au Dinar Algérien à la banque centrale d’Algérie. En contrepartie, sur le marché parallèle devise, le cours de l’Euro reste plus au moins stable.

En effet, selon ce qui a été annoncé par la banque centrale d’Algérie, ce mercredi 26 janvier 2022, le taux de change de l’Euro s’établit à 158,23 Dinars à l’achat et à 158,26 Dinars à la vente, ce qui signifie que la somme de 100 Euros s’échange à 15 823 Dinars à l’achat et à 15 826 Dinars à la vente.

En concomitance, le taux de change de l’Euro atteint un niveau de 215 Dinars à l’achat et 217 Dinars à la vente sur le marché noir devise et ce depuis le début de semaine. Ce qui signifie que 100 Euros s’échangent, ce mercredi 26 janvier 2022, à 21 500 Dinars à l’achat et à 21 700 Dinars à la vente.

Vous pouvez comparer les taux de change de la devise sur le marché parallèle Algérien, ce mercredi 26 janvier 2022, dans le tableau ci-après :

Cours de la devise sur le marché parallèle Algérien

(mise à jour Mercredi : 26/01/2022)

Pays Devise Achat Vente 1

Euro 215.00 217.00 2

Dollar US 192.00 194.00 3

Dollar Canadien 147.00 150.00 4

Livre Sterling 253.00 256.00 5 Franc Suisse 205.00 208.00 6

Livre Turque 12.00 14.00 7

Yuan Chinois 27.00 30.00 8

Rial Saoudien 47.00 50.00 9

Dirham Emirati 48.00 51.00 10

Dinar Tunisien 62.00 64.00 11

Dirham Marocain 19.00 20.00

Marché de la devise en Algérie est une page dédiée aux cours des principales monnaies sur le marche interbancaire des changes et sur le marché parallèle devise (marché noir non offciel), elle est mise à jour quotidiennement.

Cours de change du Dollar Américain face au Dinar Algérien

Le taux de change de la devise Américaine est en hausse face au Dinar Algérien sur le marché officiel et sur le marché parallèle, ce mercredi 26 janvier 2022, par rapport à la journée d’hier, mardi.

En effet, ce mercredi 26 janvier 2022, le taux de change du Dollar Américain s’établit à 139,85 Dinars à l’achat et à 139,87 Dinars à la vente alors qu’il était de 139,84 Dinars à l’achat et 139,86 Dinars à la vente, hier, mardi.

Parallèlement, le cours de change du Dollar Américain a atteint 192 Dinars à l’achat et 194 Dinars à la vente sur le marché noir devise, alors qu’il était à 191 Dinars à l’achat et 193 Dinars à la vente hier, mardi.

Cours de change de la Livre Sterling face au Dinar Algérien

Le taux de change de la devise Britanique a chuté face au Dinar Algérien sur le marché officiel, ce mercredi 26 janvier 2022, par rapport à la journée d’hier, mardi.

En effet, le cours de la Livre Sterling s’établit, ce mercredi 26 janvier 2022, à 188,48 Dinars à l’achat et à 188,53 Dinars à la vente, selon les données publiées par la Banque centrale d’Algérie, alors qu’il était à 189,31 Dinars à l’achat et à 189,41 Dinars à la vente, hier, mardi.

En concomitance, le taux de change de la Livre Sterling a grimpé, ce mercredi 26 janvier 2022, au marché noir devise puisqu’il s’établit à 253 Dinars à l’achat et à 256 Dinars à la vente, alors qu’il était à 252 Dinars à l’achat et à 255 Dinars à la vente, hier, mardi.