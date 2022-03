Les cotations de change des devises étrangères les plus échangées sur le marché Algérien ont enregistrée une nouvelle variation par rapport à hier, jeudi.

En effet, le cours du change de l’Euro repart à la baisse au niveau de la banque centrale d’Algérie et sur le marché parallèle devise.

Ce vendredi 25 mars 2022, la monnaie Européenne (Euro) s’échange à 156,89 Dinars Algériens à l’achat et 156,92 Dinars Algériens à la vente dans les transactions avec la banque centrale d’Algérie.

Par ailleurs, sur le marché parallèle devise, le cours de l’Euro repart à la baisse enregistrant un niveau de 211 Dinars Algériens à l’achat et 213 Dinars à la vente.

Cours du Dollar Américain (USD) sur le marché Algérien

Le taux de change du Dollar Américain repart à la baisse dans les transactions interbancaires enregistrant un niveau de 142,78 Dinars Algériens à l’achat et 142,80 Dinars Algériens à la vente.

Parallèlement, sur le marché parallèle devise, le cours du Dollar Américain est tombé à 192 Dinars Algériens à l’achat et 194 Dinars Algériens à la vente, ce qui signifie que la somme de 100 USD s’échange à 19 200 Dinars Algériens à l’achat et 19 400 Dinars Algériens à la vente.

Cours de la Livre Sterling et du Franc Suisse sur le marché Algérien

Suivant les données communiquées par la banque centrale d’Algérie, le cours de la Livre Sterling s’est maintenu à un niveau de 188,19 Dinars Algériens à l’achat et à 188,26 Dinars Algériens à la vente.

Par ailleurs, sur le marché noir devise, la Livre Sterling s’échange à 252 Dinars Algériens à l’achat et à 254 Dinars Algériens à la vente. Ainsi, la somme de 100 Livres Sterling s’échange à 25 200 Dinars Algériens à l’achat et à 25 400 Dinars Algériens à la vente.

Quant au Franc Suisse, il s’établit à 152,92 Dinars Algériens à l’achat et à 153,00 Dinars Algériens à la vente dans les échanges avec la banque centrale d’Algérie.

En concomitance, sur le marché noir Algérien, le cours du Franc Suisse s’établit à 205 Dinars Algériens à l’achat et à 208 Dinars Algériens à la vente.

Les cotations de change en Algérie sont communiquées par le marché interbancaire officiel ou par le marché parallèle non officiel dît marché noir. Il faut noter qu’il n’existe aucun bureau de change officiel dans le pays. La mise en place de tels bureaux de change sera un réel atout pour l’économie du pays.

Cours de la Livre Turque face au Dinar Algérie

La monnaie Turque est l’une des monnaies les plus échangées sur le marché Algérien. De plus, la Turquie est l’une des destinations les plus prisées des touristes voire même des commerçants Algériens. Ainsi, si l’on s’intéresse de près au cours du change de la monnaie turque ou la Livre Turque symbolisée (TRY):

La Livre Turque s’échange à environs 9,66 Dinars Algériens à l’achat et à 9,66 Dinars Algériens à la vente au niveau de la banque centrale d’Algérie.

En concomitance, la Livre s’échange à 11 Dinars Algériens à l’achat et à 13 Dinars Algériens à la vente.