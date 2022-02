La monnaie de l’Union Européenne (EURO) a enregistré une nouvelle hausse par rapport au Dinar Algérien, puisqu’elle s’établit à 160,17 Dinars Algériens à l’achat et à 160,24 Dinars Algériens à la vente, aujourd’hui, mardi 08 février 2022, dans les échanges interbancaires et à la Banque centrale d’Algérie.

Par ailleurs, sur le marché parallèle devise, le cours de change Euro Dinar Algérien (Euro to Dinar) s’établit à 216 Dinars Algériens à l’achat et 218 Dinars Algériens à la vente, ce qui signifie que la somme de 1000 € en dinar Algérien s’achète à 216 000 Dinars Algériens et se vend à 218 000 Dinars Algériens.

Note : pour savoir combien vaut 100 Euros en Dinars Algériens sur le marché parallèle devise à l’achat ou à la vente, multipliez le montant d’Euro (EUR) à convertir par le cours de change Euro Dinar du jour. Le résultat de cette conversion est de 100 Euros x 216 Dinars Algériens, soit 21 600 Dinars Algériens à l’achat et 21 800 Dinars Algériens à la vente, ce mardi 08 février 2022.

Cours de la devise sur le marché parallèle Algérien

(mise à jour Mardi : 08/02/2022)

Pays Devise Achat Vente 1

Euro 216.00 218.00 2

Dollar US 192.00 195.00 3

Dollar Canadien 146.00 149.00 4

Livre Sterling 256.00 259.00 5 Franc Suisse 202.00 206.00 6

Livre Turque 11.00 13.00 7

Yuan Chinois 27.00 29.00 8

Rial Saoudien 46.00 49.00 9

Dirham Emirati 47.00 50.00 10

Dinar Tunisien 63.00 65.00 11

Dirham Marocain 19.00 20.00

Cours de change du Dinar Tunisien et du Dirham Marocain sur le sol Algérien

Le cours de change de la devise Tunisienne (TND) et de la devise Marocaine (MAD) ont enregistré de nouvelles cotations, face au Dinar Algérien, à la Banque centrale d’Algérie et sur le marché parallèle devise (marché noir non officielle).

D’une part, le cours de change du Dinar Tunisien TND face au Dinar Algérien s’établit à 48,7557 Dinars Algériens à l’achat et à 49,2457 Dinars Algériens à la vente dans les échanges avec la Banque centrale d’Algérie.

D’autre part, le cours de change du Dirham Marocain au Dinar Algérien enregistre 15,0650 Dinars Algériens à l’achat et 15,0666 Dinars Algériens à la vente.

Par ailleurs sur le marché devise noir, non officiel, 1 Dinar Tunisien TND s’échange, ce mardi 8 février 2022, à 63 Dinars Algériens à l’achat et à 65 Dinars Algériens à la vente.

En concomitance, sur le marché parallèle de vise, 1 Dirham Marocain MAD s’établit à 19 Dinars Algérien à l’achat et à 20 Dinars Algériens à la vente.

Cours de change du Riyal Saoudien et du Dirham Émirati en Algérie

Les devises des pays du Gulf, Arabie Saoudite et Emirates Arabes Unis enregistrent de nouvelles cotations à la Banque centrale d’Algérie et sur le marché devise non officiel.

En effet, ce mardi 08 février 2022, le cours du Riyal Saoudien (SAR) enregistre plus de 37,45 Dinars Algériens à l’achat et 37,46 Dinars Algériens à la vente à la Banque centrale d’Algérie. Par ailleurs, la devise des Emirates-Arabes-Unis (AED) s’établit à 38,25 Dinars Algériens à l’achat et 38,26 Dinars Algériens à la vente.

Sur le marché parallèle devise, le taux de change du Riyal Saoudien au Dinar Algérien a atteint un niveau de 46 Dinars Algériens à l’achat et 49 Dinars Algériens à la vente. Par ailleurs, le cours de change du Dirham Émirati enregistre 47 Dinars Algériens à l’achat et 50 Dinars Algériens à la vente.

Ainsi, la somme de 100 Riyals Saoudiens en Dinars Algériens s’achète à 4 600 Dinars Algériens et se vend à 4 900 Dinars Algériens. Et, la somme de 100 Dirhams Emiratis (AED) s’échange à 4 700 Dinars Algériens à l’achat et à 5 000 Dinars Algériens à la vente, sur le marché noir devise.