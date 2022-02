Ce mardi 22 février 2022, le cours de change de l’Euro et de la Livre Sterling sont en hausse face au Dinar Algérien sur le marché parallèle devise ou Square Port-Saïd.

D’après les cotations officielles communiquées par la Banque centrale d’Algérie, le taux de change de l’Euro enregistre 159,61 Dinars Algériens à l’achat et 159,69 Dinars Algériens à la vente.

Par ailleurs, sur le marché noir devise, le cours de l’Euro s’établit à 216,50 Dinars Algériens à l’achat et à 218,50 Dinars Algériens à la vente.

Ainsi, la conversion des sommes :

10 euros en Dinar Algérien est l’équivalent de 2 165 Dza à l’achat et 2 185 Dza à la vente. 100 Euros en Dinar Algérien est l’équivalent de 21 650 Dza à l’achat et 21 850 Dza à la vente.

Cours de la devise sur le marché parallèle Algérien

(mise à jour Mardi : 22/02/2022)

Pays Devise Achat Vente 1

Euro 216.50 218.50 2

Dollar US 193.00 196.00 3

Dollar Canadien 147.00 150.00 4

Livre Sterling 257.00 260.00 5 Franc Suisse 205.00 209.00 6

Livre Turque 11.00 13.00 7

Yuan Chinois 27.00 30.00 8

Rial Saoudien 47.00 50.00 9

Dirham Emirati 48.00 51.00 10

Dinar Tunisien 63.00 65.00 11

Dirham Marocain 19.00 20.00

Cours de change du Dinar Tunisien et du Dirham Marocain en Algérie

Ce mardi 22 février 2022, la Banque centrale d’Algérie affiche de nouvelles cotations du Dinar Tunisien et du Dirham Marocain. En effet, le cours du Dinar Tunisien s’établit à 48,56 DZA à l’achat et à 49,05 Dza à la vente dans les échanges interbancaires. En revanche, le cours du Dirham Marocain enregistre une nouvelle cotation de 14,9159 Dza à l’achat et de 14,9175 Dza à la vente.

Sur le marché parallèle devise, marché noir non officiel, un Dinar tunisien (TND) s’échange à 63 Dza à l’achat et à 65 Dza à la vente. En concomitance, un Dirham Marocain (MAD) s’échange à 19 Dza à l’achat et à 20 Dza à la vente.

Cours de la Livre Sterling, du Dollar Américain et du Dollar Canadien

Ce mardi 22 février 2022, le cours de la Livre Sterling enregistre une cotation assez-élevée sur le marché interbancaire, soit 191,02 Dza à l’achat et 191,09 Dza à la vente. Par ailleurs, le cours du Dollar Américain se stabilise à 140,73 Dza à l’achat et 140,74 Dza à la vente. Et, enfin, le cours du Dollar Canadien enregistre 110,24 Dza à l’achat et 110,29 Dza à la vente.

En revanche, sur le marché parallèle devise, le cours de change de la Livre Sterling s’établit à 257 Dza à l’achat et à 260 Dza à la vente. De plus, le cours du Dollar Américain s’échange à 193 Dza à l’achat et à 196 Dza à la vente. Et, le cours de change du Dollar Canadien s’établit à 147 Dza à l’achat et à 150 Dza à la vente.