La monnaie Européenne (EURO) a connu diverses évolutions sur le marché financier depuis le début de l’année 2022. En effet, le cours du change de l’Euro est passé de 158,06 Dinars à l’achat et de 158,14 Dinars à la vente à 155.02 Dinars Algériens à l’achat et 155.09 Dinars Algériens à la vente, entre le le 13 janvier 2022 à et le 8 mars 2022, au niveau de la banque centrale d’Algérie.

L’origine de ces variations à la baisse est justifiée par le début de la guerre en Ukraine qui a débutée le 24 février dernier.

Ce jeudi 17 mars 2022, le cours de change de l’Euro s’établit à 157,04 Dinars Algériens à l’achat et 157,07 Dinars Algériens à la vente dans les échanges avec la banque centrale d’Algérie.

Par ailleurs, le taux de change de l’Euro enregistre une nouvelle augmentation face au Dinar Algérien sur le marché noir devise puisqu’il s’établit à 213 Dinars à l’achat et à 215 Dinars à la vente.

Cours du change du Dollar Américain et du Dollar Canadien sur le marché Algérien

La monnaie des Etats-Unis ou le Dollar Américain enregistre, ce jeudi, une cotation de 142,27 Dinars Algériens à l’achat et 142,29 Dinars Algériens à la vente, au niveau de la banque centrale d’Algérie.

En concomitance, sur le marché parallèle devise, un Dollar Américain s’échange contre 193 Dinars Algériens à l’achat et 196 Dinars Algériens à la vente.

Par ailleurs, le Dollar Canadien enregistre une cotation de 112,25 Dinars Algériens à l’achat et de 112,27 Dinars Algériens à la vente dans les échanges interbancaires.

Simultanément, un Dollar Canadien s’établit à 149 Dinars Algériens à l’achat et 152 Dinars Algériens à la vente au niveau du Square Port Saïd, Alger.

Cours du change de la Livre Sterling et du Franc Suisse sur le marché Algérien

Une Livre Sterling s’échange, ce jeudi 17 mars 2022, à 187,40 Dinars Algériens à l’achat et 187,44 Dinars Algériens à la vente au niveau de la banque centrale d’Algérie.

Sur le marché parallèle devise, une Livre Sterling s’achète 257 Dinars Algériens à l’achat et 260 Dinars Algériens à la vente.

Par ailleurs, la monnaie Suisse s’échange dans les transactions bancaires à 151,15 Dinars Algériens à l’achat et 151,18 Dinars Algériens à la vente.

Simultanément, un Franc Suisse s’échange à 210 Dinars Algériens à l’achat et à 213 Dinars Algériens à la vente sur le marché noir Algérien.