Cours de change de l’Euro face au Dinar Algérien, ce jeudi 27 janvier 2022

Depuis le début du mois de janvier 2022, le cours de l’Euro enregistre ses plus hauts niveaux sur le marché parallèle Algérien. En effet, le taux de change de 100 Euros a franchi le seuil des 21 500 Dinars à l’achat et des 21 700 Dinars à la vente au Square PORT-SAÏD, lieu d’échange des principales devises sur Alger dît marché noir.

Parallèlement, le cours de change de l’Euro se stabilise à 215 Dinars à l’achat et à 217 Dinars à la vente, sur le marché parallèle devise, ce jeudi 27 janvier 2022.

Par ailleurs, sur les établissements bancaires Algériens, un Euro s’établit à 156,97 Dinars à l’achat et à 157,02 Dinars à la vente. Cela signifie que la somme de 100 Euros s’échange dans les transactions avec la banque centrale d’Algérie à 15 697 Dinars à l’achat et à 15 702 Dinars à la vente.

Cours de la devise sur le marché parallèle Algérien

(mise à jour Jeudi : 27/01/2022)

Pays Devise Achat Vente 1

Euro 215.00 217.00 2

Dollar US 192.00 194.00 3

Dollar Canadien 147.00 150.00 4

Livre Sterling 253.00 256.00 5 Franc Suisse 205.00 208.00 6

Livre Turque 12.00 14.00 7

Yuan Chinois 27.00 30.00 8

Rial Saoudien 47.00 50.00 9

Dirham Emirati 48.00 51.00 10

Dinar Tunisien 62.00 64.00 11

Dirham Marocain 19.00 20.00

La Devise en Algérie est une page mise à jour quotidiennement dédiée aux taux de change des principales devises sur le marche interbancaire Algérien et sur le marché parallèle (marché noir non offciel).

Cours de change du Dollar Américain face au Dinar Algérien

Le cours de change du Dollar Américain enregistre une nouvelle augmentation au niveau de la Banque centrale d’Algérie, ce jeudi 27 janvier 2022, puisque un Dollar Américain s’établit à 139,99 Dinars à l’achat et à 140,01 Dinars à la vente alors qu’il était de 139,85 Dinars à l’achat et à 139,87 Dinars à la vente, hier, mercredi.

En concomitance, sur le marché parallèle devise, le taux de change d’un Dollar Américain se stabilise à 192 Dinars à l’achat et à 194 Dinars à la vente. Cela signifie que la somme de 100 Dollars Américains s’échange à 19 200 Dinars à l’achat et à 19 400 Dinars à la vente.

Cours de change du Dollar Canadien face au Dinar Algérien

Le cours de change d’un Dollar Canadien enregistre baisse à 110,07 Dinars à l’achat et 110,09 Dinars à la vente dans les transactions avec la banque centrale d’Algérie alors qu’il était de 110,61 Dinars à l’achat et 110,65 Dinars à la vente, hier, mercredi.

De l’autre côté, sur le marché parallèle devise (marché noir non officiel), le taux de change du Dollar Canadien reste plus au moins stable puisqu’il s’établit 147 Dinars à l’achat et 150 Dinars à la vente. Ce qui signifie que la somme de 100 Dollars Canadiens s’échange à 14 700 Dinars à l’achat et 15 000 Dinars à la vente.

Le taux de change de la Livre Sterling face au Dinar Algérien

Ce jeudi 27 janvier 2022, le cours de change de la Livre Sterling baisse à 187,86 Dinars à l’achat et à 187,93 Dinars à la vente alors qu’il était de à 188,48 Dinars à l’achat et à 188,53 Dinars à la vente, hier, mercredi.

Par ailleurs, le cours de change Livre Sterling enregistre son haut niveau sur le marché parallèle devise, puisqu’il s’établit à 252 Dinars à l’achat et 255 Dinars à la vente. Ce qui signifie que la somme de 100 Livres Sterling s’échange à 25 200 Dinars à l’achat et 25 500 Dinars à la vente.

Rendez-vous demain pour découvrir les nouvelles cotations des principales devises en Algérie, sur le marché interbancaire et sur le marché parallèle.