D’après les cotations de change communiquées par la banque centrale d’Algérie, le taux de change de l’Euro se stabilise face au Dinar Algérien, ce mercredi 13 avril 2022.

En effet, le cours du change d’un Euro s’établit à 155,30 Dinars Algériens à l’achat et à 155,33 Dinars Algériens à la vente.

Par ailleurs, sur le marché noir devise, le taux de change Euro/Dinar a atteint un niveau de 212 Dinars Algériens à l’achat et 214 Dinars Algériens à la vente. Ce qui signifie que le montant de 100 euros s’échange, ce mercredi 13 avril 2022, à 21 200 Dinars Algériens à l’achat et à 21 400 Dinars Algériens à la vente au niveau des différents points de changes non officiels.

Cours du change du Dollar Américain, de la Livre Sterling face au Dinar Algérien

La monnaie des USA enregistre une cotation de 143,39 Dinars Algériens à l’achat et 143,40 Dinars Algériens à la vente, ce mercredi 13 avril 2022.

En concomitance, le taux de change du Dollar Américain a atteint un niveau de 193 Dinars Algériens à l’achat et 195 Dinars Algériens à la vente sur le marché noir devise, soit 100 Dollars USD s’échange à envrion 19 300 Dinars Algériens à l’achat et 19 500 Dinars Algériens à la vente.

Par ailleurs, la monnaie du Royaume-Uni enregistre une cotation de 186,22 Dinars Algériens à l’achat et 186,3 Dinars Algériens à la vente.

En parallèle, sur le marché noir devise, la Livre Sterling a atteint un niveau de 253 Dinars Algériens à l’achat et 256 Dinars Algériens à la vente. Ainsi, la somme de 100 Livres Sterling s’échange, ce mercredi 13 Avril 2022, à 25 300 Dinars Algériens à l’achat et 25 600 Dinars Algériens à la vente.

Marché parallèle (marché noir) de la devise en Algérie

(Mise à jour le : 13-04-2022)