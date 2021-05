Suite à une fluctuation incessante de la valeur des devises étrangères ces derniers temps, on assiste actuellement à leur stabilisation sur le marché officiel de la devise, mais également sur le marché noir de la devise, dont le Square Port-Saïd en Algérie.

Estimation de la valeur du dinar algérien sur le marché parallèle de la devise

Suite à la constante fluctuation de sa valeur sur les squares, l’euro connaît actuellement une stagnation sur le marché noir de la devise. Bien qu’il fonctionne toujours malgré la fermeture des frontières et la suspension des vols, le marché parallèle de la devise rencontre actuellement des difficultés à cause de la diminution des demandes de devise effectuées.

Pour la valeur de l’euro sur square, on remarque ce lundi 26 avril que sa valeur par rapport à la monnaie nationale algérienne est toujours estimée au-delà de 200 dinars. Ainsi, son taux de change à l’achat est de 209 dinars algériens. À la vente, par contre, elle s’élève à 211 dinars algériens, une valeur qui est plus ou moins stable par rapport à sa valeur de ces derniers jours.

D’autres devises fortes telles que le dollar américain et le livre Sterling connaissent également une stabilité en ce jour. Pour acheter un dollar US, il faudra payer 175 DA. Sa vente, en dépit de cela, engendre 179 DA. Pour sa part, le livre Sterling s’estime à 230 dinars à l’achat et 234 DA à la vente. Le dollar canadien figure également parmi les devises en stagnation actuellement, à l’achat, il vaut 129 dinars algériens contre 133 dinars algériens à la vente.

Le taux de change officiel du dinar à algérien face aux autres devises

D’après les chiffres rendus officiels par la banque d’Algérie, il est remarqué que les devises étrangères connaissent une minime augmentation face à la monnaie nationale de l’Algérie. C’est en premier temps le cas de la monnaie unique européenne. L’euro coûte 160.96 DA à l’achat contre 161.03 DA à la vente.

Il en est de même pour le dollar étasunien, qui s’achète à 133.59 DA et se vend à 133.57 DA. Le livre Sterling face à tout cela, s’échange contre 185.34 dinars à l’achat et 185.41 dinars à la vente. Le Yuan Chinois figure également parmi les monnaies en stagnation sur le marché officiel en ce jour. Selon la banque d’Algérie, son coût est de 20.55 DA à l’achat contre 20.56 DA à la vente. Si la valeur du dinar tunisien s’élève à 60 DA à l’achat contre 63 DA à la vente sur le marché noir de la devise, son taux de change sur le marché officiel est évalué à 48.45 DA et 48.94 DA.

En guise de rappel, les taux de change publiés par la banque centrale reprennent les cours commerciaux. Ce qui dit que ces valeurs ne peuvent pas s’appliquer à des changes manuels, dont les chèques de voyage et les billets de banque.