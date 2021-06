Quelques devises étrangères sont en stagnation tandis que d’autres connaissent une hausse sur le marché parallèle de la devise ou le square Port-Saïd en Alger. En dépit de cela, la valeur de la monnaie algérienne est toujours dans un état critique en vue de la situation sanitaire en Algérie. En effet, les masses de devises en circulation sur le square ont amplement diminué depuis que les échanges sont limités et que les frontières sont fermées.

Taux de change du dinar algérien sur le marché parallèle de la devise ou le square Port-Saïd en Alger aujourd’hui

L’euro n’a pas gagné de la valeur sur le marché noir de la devise depuis quelques jours. Toutefois, il est toujours remarqué que cette monnaie garde toujours un taux de change très élevé face au dinar algérien. Selon les experts, ce rehaussement ne cessera pas tant que les frontières resteront fermées. Aujourd’hui, l’euro a un cours de change 208 dinars algériens à l’achat et 210 dinars algériens à la vente.

La valeur du dollar, sur le square, ce lundi 10 mai 2021 connaît une diminution. Son taux de change est de 171 DA à l’achat et 174 DA à la vente. Le dollar canadien, quant à lui, s’échange contre 133 DA à l’achat et 136 DA à la vente. Pour acheter le dollar canadien, il faut verser la somme de 133 dinars algériens. À la vente, en dépit de cela, il correspond à 136 dinars algériens.

Face au dinar algérien, le cours de change du livre sterling est de 234 DA/238 DA. Le franc suisse, quant à lui, figure parmi les devises en rehaussement actuellement, il s’estime à 189 DA à l’achat et 192 DA à la vente. Pour le Yuan Chinois, le cours de change est de 24 DA à l’achat et 26 DA à la vente.

Cours de change du dinar algérien sur le marché officiel de la devise ce 10 mai 2021

Au niveau de l’échange interbancaire, la valeur des principales devises étrangères a légèrement augmentée face au dinar algérien. Selon les chiffres publiés par la banque d’Algérie ce lundi 10 mai 2021, l’euro a un cours de change de 162.09 dinars algérien à l’achat et 162.14 dinars algériens à la vente. Le dollar, en dépit de cela, a une valeur de 133.44 DZD à l’achat et 133.45 DZD à la vente.

Le dollar canadien, en ce jour, s’achète à la somme 110.18 dinars algériens et se vend pour 110.22 dinars algériens. Pour l’échange du pound, il faudra verser une valeur de 187.86 dinars algériens à l’achat et 187.88 dinars algériens à la vente. Mis à part cela, le taux de change du Yuan Chinois connaît également une hausse, il s’échange contre 20.75 DZD à l’achat et 20.76 DZD à la vente.

À savoir que ces valeurs reprennent les cours commerciaux. Elles ne peuvent donc pas être appliquées aux billets de banque et aux changes manuels.