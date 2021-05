Aujourd’hui, la valeur la monnaie nationale de l’Algérie connaît une stagnation face à l’euro comme un bon nombre de monnaie étrangères sur le marché noir des devises. Le dollar américain, quant à lui, perd de la valeur face au dinar algérien.

La valeur de l’euro face au dinar algérien sur le marché parallèle des devises

On remarque actuellement le rehaussement de l’euro sur le Square Port-Saïd. Les experts affirment que cela résulte de la longue fermeture des frontières du pays en plus de la suspension de la reprise des vols. Ceci dit, tant que les frontières algériennes resteront fermées et que les vols seront toujours suspendu, l’euro risquera toujours de grimper face au dinar algérien sur le marché noir des devises.

La suspension des vols ainsi que la fermeture des frontières impliquent la diminution de la masse de devise en circulation sur le marché parallèle. Ce qui, en conséquence, aboutit au haussement de la valeur de la monnaie européenne.

Cependant, le taux de change du DZD est en stagnation face à l’euro ce 20 avril 2021. Pour l’achat de 100 € sur le marché noir des devises, un euro peut s’échanger à 210 DA. Quant à la vente, un euro correspond à 208 DA.

Le cours de change du dinar algérien sur le marché noir (square Port-Saïd)

Contrairement à sa valeur face à l’euro, le taux de change du dinar algérien est en hausse face au dollar étasunien sur le marché noir des devises. Un USD s’achète donc à 175 dinars algériens et se vend à 171 dinars algériens ce 20 avril 2021. Comme l’euro, le livre Sterling connaît également une stagnation en ce jour. Si un pound s’achète à 230 DA, il se vend, par contre, à 235 DA. D’autres devises, telles que le Yuan Chinois, le Rial Saoudien ainsi que le Dirham Émirati sont s’avèrent aussi en stagnation aujourd’hui.

Le cours de change du dinar algérien selon la banque d’Algérie

Ce 20 avril, la Banque d’Algérie fournit le cours de change officiel des devises étrangères face au dinar algérien. Il est à noter que ces valeurs concernent les cours commerciaux et ne s’appliquent pas aux changes manuels, dont les billets de banque et les chèques de voyage.

Sur le marché officiel des devises, un euro s’échange contre 158 DA à l’achat et à la vente. Une légère dévaluation du dollar américain est également constatée, soit, 132,33 à l’achat et 132,34 à la vente. Un pound s’achète à 183.61 dinars algériens et se vend à 183.66 dinars algériens. Le dollar canadien, en dépit de cela, a une valeur de 106 DA.

Selon la banque centrale d’Algérie, l’Yuan Chinois s’échange contre 20 dinars algériens à l’achat comme à la vente. Le Dirham Émirati vaut 36.02 DA sur le marché officiel des devises à l’achat contre 36.03 à la vente. Le Rial Saoudien, quant à lui, a une valeur de 35.28 contre le dinar algérien.