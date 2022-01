Ce matin, samedi 29 janvier 2022, le cours de l’Euro est en baisse face au Dinar Algérien dans les banques et sur le marché parallèle devise.

En effet, la monnaie Européenne s’échange aujourd’hui à 156,97 Dinars à l’achat et à 157,02 Dinars à la vente au niveau de la Banque centrale d’Algérie.

Par ailleurs, sur le marché parallèle devise (marché noir), 1 Euro s’établit à 214,50 Dinars à l’achat et à 216,50 Dinars à la vente. Ce qui signifie que la somme de 100 Euros s’échange à 21 450 Dinars à l’achat et à 21 650 Dinars à la vente.

Cours de la devise sur le marché parallèle Algérien

(mise à jour Samedi : 29/01/2022)

Pays Devise Achat Vente 1

Euro 214.50 216.50 2

Dollar US 193.00 196.00 3

Dollar Canadien 147.00 150.00 4

Livre Sterling 2543.00 257.00 5 Franc Suisse 205.00 208.00 6

Livre Turque 11.00 14.00 7

Yuan Chinois 27.00 30.00 8

Rial Saoudien 48.00 51.00 9

Dirham Emirati 49.00 52.00 10

Dinar Tunisien 63.00 66.00 11

Dirham Marocain 19.00 20.00

Cours du Dollar Américain sur le marché Algérien

Le cours du Dollar Américain se stabilise au niveau de la Banque centrale d’Algérie, pour enregistrer 139,99 Dinars à l’achat et 140,01 Dinars à la vente.

En concomitance, sur le marché parallèle (noir), il s’élevait à 193 Dinars à l’achat et 196 Dinars à la vente, ce qui signifie que la somme de 100 Dollars s’échange ce samedi 29 janvier 2022 à 19 300 Dinars à l’achat et à 19 600 Dinars à la vente.

Le taux de change de la Livre Sterling en Algérie

Le taux de change de la Livre Sterling à la Banque centrale d’Algérie a atteint 187,86 Dinars à l’achat et 187,93 Dinars à la vente, au moment où elle a grimpé sur le marché parallèle non officiel (noir) à 254 Dinars à l’achat et à 257 Dinars à la vente.

En effet, la Livre Sterling a atteint un niveau supérieur sur le marché parallèle, où 100 Livres Sterling s’échangent aujourd’hui à 25 400 Dinars à l’achat e 25 700 Dinars à la vente.

Le cours du Riyal Saoudien en Algérie

Le cours du Rial Saoudien a augmenté à la Banque centrale d’Algérie pour atteindre 37,31 Dinars à l’achat et 37,31 Dinars à la vente, ce samedi 29 janvier 2022.

De plus, le cours du Riyal Saoudien a augmenté sur le marché parallèle (le marché noir), enregistrant 48 Dinars à l’achat et 51 Dinars à la vente. Ce qui signifie que la somme de 100 Riyals Saoudiens est échangée à 4 800 Dinars à l’achat et 5 100 Dinars à la vente.

Le cours du Dirham Émirati sur le marché Algérien

Le cours du Dirham des Émirats Arabes Unis est passé, dans les transactions avec la Banque centrale d’Algérie, à 38,11 Dinars à l’achat et 38,12 Dinars à la vente.

En parallèle, le taux du Dirham Émirati sur le marché parallèle (le marché noir) a grimpé à 49 Dinars à l’achat et 52 Dinars à la vente. Ainsi, la somme de 100 Dirhams Emiratis est échangée ce samedi 29 janvier 2022 à 4 900 Dinars à l’achat et 5 200 Dinars.