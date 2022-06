Le cours du Dinar Algérien sur le marché des devises, ce 05 juin 2022

Le Dinar Algérien (DZD) est la devise officielle en Algérie. Cependant, d’autres monnaies ont

aussi cours légal dans le pays. Ainsi, sa valeur à l’échange peut varier en fonction du temps et du

marché.

Effectivement, le cours à l’achat et à la vente du DZD est différent sur le marché officiel

et sur le marché parallèle.

La valeur à l’échange de l’Euro et du Dollar sur le territoire Algérien

L’Euro (EUR) et le Dollar figurent parmi les devises les plus populaires actuellement. L’Euro,

d’une part, est la monnaie officiellement utilisée en Europe. Et d’autre part, le Dollar est une

devise utilisée dans plusieurs pays, comme aux Etats-Unis, en Australie ou au Canada.

Cependant, le Dollar Américain (USD) est le plus connu et le plus utilisé.

Quant à leurs valeurs sur le marché interbancaire des changes Algérien, tout d’abord, l’Euro

(EUR) vaut 155.51 DZD au square à l’achat ; 155.54 DZD à la vente. Ensuite, le Dollar Américain

(USD) coûte 145.61 DZD et 145.62 DZD, respectivement à l’achat et à la vente. Et enfin, le Dollar

Canadien (CAD) peut être acheté à 115.00 DZD et vendu à 115.04 DZD.

Sur le marché parallèle, le cours à l’achat d’un Euro (1 EUR) est de 214 DZD, et le cours à la

vente est de 216 DZD. Puis, le Dollar Américain (USD) vaut 202 DZD à l’achat et 205 DZD à la

vente. Le Dollar Canadien, quant à lui, équivaut à 152 DZD au square à l’achat, et 155 DZD à la

vente.

Le cours à l’échange de la Livre Sterling et du Franc Suisse en Algérie

La Livre Sterling ou GBP est actuellement l’une des monnaies les plus chères au monde, et

éventuellement en Algérie. Sur le marché officiel des changes, 1 GBP vaut aujourd’hui 182.40

DZD rien qu’à l’achat ; et 182.46 DZD à la vente. Sur le marché noir, par contre, celui-ci peut êtreacheté à 250 DZD et vendu à 254 DZD.

Le Franc Suisse a également cours légal en Algérie, et sa valeur est assez élevée sur le marché

des changes. Effectivement, le Franc Suisse (CHF) est enregistré auprès de la Banque Centrale

d’Algérie à 151.74 DZD au square à l’achat, et 151.82 DZD au square à la vente. Sur le marché

parallèle, 1 CHF peut être vendu à 208.50 DZD.

La valeur du Dinar Tunisien, le Dirham Emirati, le Dirham Marocain et le Riyal Saoudien face au Dinar Algérien

Le Dinar Tunisien (TND) a aussi cours légal en Algérie. Il a cependant plus de valeur que le Dinar

Algérien, puisque sur le marché officiel, celui-ci coûte 47.70 DZD à l’achat, et 48.18 DZD à la

vente. Sur le marché parallèle, 1 TND peut être vendu à 71.50 DZD.

Le Dirham Emirati, quant à lui, vaut 39.63 DZD et 39.66 DZD, respectivement à l’achat et à la

vente, sur le marché officiel des devises. Et sur le marché noir, 1 AED équivaut à 54 DZD rien

qu’à la vente.

Le Dirham Marocain, en revanche, coûte environ 14.77 DZD aussi bien à l’achat qu’à la vente sur

le marché interbancaire officiel. Et sur le marché parallèle, 1 MAD vaut 20 DZD au square à la

vente.

Le Riyal Saoudien ou SAR vaut actuellement 38.82 DZD tant à l’achat qu’à la vente sur le marché

officiel. Et sur le marché noir, 1 SAR peut être vendu à 52.50 DZD.