Cours du change du Dinar Algérien, ce Dimanche 05 Février 2023 : taux officiels et parallèles

Le marché des monnaies internationales en Algérie est souvent une source d’inquiétudes pour les investisseurs et les touristes.

En effet, le taux de change peut varier considérablement selon le marché sur lequel vous achetez ou vendez votre devise.

En Algérie, il existe deux marchés distincts pour le commerce des devises : le marché bancaire officiel et le marché parallèle, plus communément appelé marché noir. Dans cet article, nous examinerons en détail les taux de change de ce dimanche 05 Février 2023 sur chacun de ces marchés.

Le marché bancaire officiel

Le taux de change sur le marché bancaire officiel est fixé par la Banque Centrale d’Algérie. Les taux du jour du Dimanche 5 Février 2023 sont les suivants :

Un Dollar US est échangé à 135.53 Dinars Algériens;

Un Dollar US est échangé à 135.53 Dinars Algériens; Un Euro est échangé à 147.56 Dinars Algériens;

Un Euro est échangé à 147.56 Dinars Algériens; Une Livre Sterling est cédé à 165.21 Dinars Algériens;

Une Livre Sterling est cédé à 165.21 Dinars Algériens; Un Dollar Canadien est cédé à 101.49 Dinars Algériens;

Un Dollar Canadien est cédé à 101.49 Dinars Algériens; Un Franc Suisse est cédé à 148.02 Dinars Algériens.

Le marché noir parallèle

En Algérie, le marché parallèle (ou marché noir) est un marché informel où les taux de change sont généralement plus avantageux pour les acheteurs et les vendeurs. Les taux du Dimanche 5 Février 2023 sont les suivants :

Un Euro est cédé à 221.00 dinars à l’achat et à 223.00 dinars à la vente;

Un Euro est cédé à 221.00 dinars à l’achat et à 223.00 dinars à la vente; Un Dollar US est cédé à 202.00 dinars à l’achat et à 205.00 dinars à la vente.

Un Dollar US est cédé à 202.00 dinars à l’achat et à 205.00 dinars à la vente. Un Dollar Canadien est cédé à 147.00 dinars à l’achat et à 149.00 dinars à la vente.

Un Dollar Canadien est cédé à 147.00 dinars à l’achat et à 149.00 dinars à la vente. Un Pound est cédé à 249.00 dinars à l’achat et à 250.00 dinars à la vente.

Un Pound est cédé à 249.00 dinars à l’achat et à 250.00 dinars à la vente. Un Franc Suisse est cédé à 221.50 dinars à l’achat et à 223.50 dinars à la vente.

Commentaire des taux de change

Les taux de change du marché bancaire officiel et du marché parallèle peuvent varier considérablement. Ce dimanche 05 Février 2023, par exemple, le taux de change d’un Euro sur le marché bancaire officiel est de 147.56 dinars Algériens, alors qu’il est de 221.00 dinars à l’achat et de 223.00 dinars à la vente sur le marché parallèle. Un Dollar US est cédé à 135.53 dinars Algériens sur le marché bancaire officiel, alors qu’il est cédé à 202.00 dinars à l’achat et à 205.00 dinars à la vente sur le marché parallèle.

En fonction de vos besoins, vous pouvez choisir de faire des transactions sur le marché bancaire officiel ou sur le marché parallèle. Il est important de noter que le marché parallèle n’est pas réglementé et peut donc présenter des risques et des incertitudes. Si vous souhaitez vous renseigner sur les taux de change en Algérie, nous vous invitons à consulter les tableaux des taux du jour sur cette page.