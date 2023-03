Cours du change du Dinar Algérien, ce Dimanche 05 Mars 2023 : taux officiels et parallèles

Le marché des devises est un marché hautement volatile qui évolue constamment. L’Algérie est l’un des nombreux pays qui sont affectés par ces fluctuations, avec deux marchés distincts : le marché officiel et le marché parallèle. Ce dimanche 05 mars 2023, voici les taux de change des principales devises sur ces deux marchés.

Marché Officiel de la Banque Centrale d’Algérie

Le taux officiel des principales devises à la Banque Centrale d’Algérie pour ce dimanche 5 mars 2023 se présentent comme suit :

Un Euro coûte 144.91 Dinars Algériens;

Le Dollar Canadien s’échange à 100.56 Dinars Algriens; Le Franc Suisse s’établit à 145.44 Dinars Algériens.

Marché Parallèle Algérien (dit Marché Noir)

Ce dimanche 05 mars 2023, les cotations des principales devises communiquées par le marché parallèle Algérien dît marché noir se présentent comme suit :

Euro : 222,50 à l’achat et 224,50 à la vente.

Livre Sterling : 248,00 à l’achat et 251,00 à la vente. Franc Suisse : 223,50 à l’achat et 225.50 à la vente.

Analyse des Taux de Change du 5 Mars 2023

Les taux de change du marché officiel et du marché parallèle sont très différents, ce qui montre que le marché parallèle est beaucoup plus volatile et est toujours plus cher.

Ainsi, le marché parallèle est plus risqué que le marché officiel et devrait être évité si possible. Si vous avez cependant besoin d’acheter ou de vendre des devises, il est important de vous renseigner sur les taux de change actuels pour obtenir le meilleur rapport qualité/prix. Pour cela, vous pouvez consulter notre tableau des taux de change du jour.