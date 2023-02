Cours du change du Dinar Algérien, ce Lundi 20 Février 2023 : taux officiels et parallèles

Le marché de la devise en Algérie est géré par deux marchés : l’officiel et le marché noir (appelé « marché parallèle »). Chacun de ces marchés affiche des taux différents pour chaque devise. Ce matin, lundi 20 Février 2023, la monnaie Européenne s’échange à 145.67 Dinars à l’achat et à 145.71 Dinars à la vente au niveau de la Banque centrale d’Algérie.

De plus, sur le marché parallèle, qui est géré par Square Port-Saïd, les taux sont plus élevés. 1 Euro s’établit à 221,50 Dinars à l’achat et à 223,50 Dinars à la vente. Cela signifie que la somme de 100 Euros s’échange à 22 150 Dinars à l’achat et à 22 350 Dinars à la vente.

Le marché officiel de la devise en Algérie

Le marché officiel est géré par la Banque centrale d’Algérie. Voici les taux fixés pour ce Lundi 20 Février 2023 :

Le Dollar Canadien s’échange à 101.43DZD; Le Franc Suisse s’établit à 147.37 DZD.

Le marché parallèle de la devise en Algérie

Le marché parallèle de la devise en Algérie est géré par le marché noir (Square Port-Saïd). Aujourd’hui, lundi 20 février 2023, le taux de change du dinar algérien se présentait ainsi :

Livre Sterling : 247,00 à l’achat et 250,00 à la vente. Franc Suisse : 220,50 à l’achat et 226,00 à la vente.

Le marché officiel et le marché parallèle affichent des taux différents pour chaque devise. Dans le marché officiel, le taux est plus faible que dans le marché parallèle, et inversement.

Cela signifie que le marché parallèle permet aux investisseurs de tirer un profit plus important, mais aussi de prendre plus de risques. Les taux des deux marchés fluctuent en fonction des conditions économiques et politiques locales et mondiales.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le marché de la devise en Algérie, rendez-vous sur cette page où vous trouverez les tableaux avec les taux du jour.