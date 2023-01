Cours de change du Dinar Algérien sur le marché officiel et parallèle, ce mercredi 25 janvier 2023

Le marché des devises en Algérie est constitué de deux marchés : le marché bancaire officiel et le marché noir, également appelé marché parallèle.

La Banque Centrale d’Algérie met régulièrement à jour les taux de change des principales devises sur le marché officiel, tandis que le marché noir est géré par des personnes privées.

Les taux des deux marchés sont différents et peuvent donc fortement varier d’une journée à l’autre. Ci-dessous se trouvent les taux actuels du mercredi 25 janvier 2023 du marché officiel et parallèle de la devise en Algérie.

Taux de change actuels du marché officiel

Le marché officiel se réfère aux taux de change mis à jour par la Banque Centrale d’Algérie. Ces taux sont les suivants :

Dollar US : 135.62 DZD à l’achat et 135.64 DZD à la vente.

: 135.62 DZD à l’achat et 135.64 DZD à la vente. Euro : 147.42 DZD à l’achat et 147.46 DZD à la vente.

: 147.42 DZD à l’achat et 147.46 DZD à la vente. Livre Sterling : 167.17 DZD à l’achat et 167.20 DZD à la vente.

: 167.17 DZD à l’achat et 167.20 DZD à la vente. Dollar Canadien : 101.45 DZD à l’achat et à la vente.

: 101.45 DZD à l’achat et à la vente. Franc Suisse : 146.77 DZD à l’achat et à la vente.

Taux de change actuels du marché parallèle

Le marché parallèle est également connu sous le nom de marché noir. Il est géré par des personnes privées et ses taux de change sont différents de ceux du marché officiel. Les taux actuels du mercredi 25 janvier 2023 du marché noir sont les suivants :

Dollar US : 201.00 DZD à l’achat et 204.00 DZD à la vente Euro : 218.00 DZD à l’achat et 219.50 DZD à la vente Livre Sterling : 249.00 DZD à l’achat et 251.00 DZD à la vente Dollar Canadien : 148.00 DZD à l’achat et 150.00 DZD à la vente Franc Suisse : 217.50 DZD à l’achat et 219.50 DZD à la vente.

Commentaires sur les taux de change actuels

Les taux de change actuels reflètent l’écart entre le marché officiel et le marché parallèle. Le marché parallèle offre des taux plus élevés, ce qui est avantageux pour l’acheteur, mais il comporte également des risques, car il est géré par des personnes privées. Les taux officiels sont plus faibles, mais ils sont plus sûrs et plus prévisibles.

Si vous souhaitez acheter ou vendre des devises en Algérie, vous devez prendre connaissance des taux actuels du marché officiel et du marché parallèle. Pour plus d’informations sur les taux du jour, veuillez consulter cette page.