Cours du dinar Algérien face aux devises en banque et au marché noir, ce dimanche 09 avril 2023

Les taux de change des principales devises en Algérie fluctuent chaque jour et sont déterminés par deux marchés différents : le marché officiel et le marché parallèle, communément appelé « marché noir ».

Afin de s’assurer de la meilleure offre de change, il est important de comprendre le fonctionnement des deux marchés. Dans cet article, nous vous fournissons les données actualisées des taux de change du jour pour les principales devises échangées en Algérie.

Marché officiel de la Banque Centrale d’Algérie

La Banque Centrale d’Algérie est responsable du marché officiel de la devise. Le taux de change offert par la banque centrale est généralement plus élevé que celui du marché parallèle, mais il est relativement stable. Voici les taux de change en vigueur ce dimanche 09 avril 2023 :

Dollar Canadien : 103.10 Dinars Algriens Franc Suisse : 149.78 Dinars Algériens.

Marché Parallèle Algérien (dit Marché Noir)

En Algérie, le marché parallèle est communément appelé « marché noir ». Les taux de change offerts sur ce marché sont généralement plus avantageux que ceux offerts par la Banque Centrale d’Algérie, mais ils sont plus volatils.

Voici les cotations des principales devises communiquées par le marché parallèle Algérien ce dimanche 09 avril 2023 :