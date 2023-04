Cours du dinar Algérien face aux devises en banque et au marché noir, ce dimanche 16 avril 2023

Le marché de devises en Algérie est composé de deux parties, le marché officiel et le marché parallèle (dit marché noir). Chacun de ces marchés propose des taux de change différents et variés qui peuvent être très avantageux pour les consommateurs.

Il est important de comprendre les différences entre ces deux marchés afin de bien choisir où acheter et vendre des devises. Dans cet article, nous allons examiner les taux de change proposés par chacun de ces marchés le dimanche 16 Avril 2023.

Marché officiel de la Banque Centrale d’Algérie

La Banque Centrale d’Algérie est responsable du marché officiel de la devise. Le taux de change offert par la banque centrale est généralement plus élevé que celui du marché parallèle, mais il est relativement stable. Voici les taux de change en vigueur ce dimanche 16 avril 2023 :

Dollar US s’établit à 135.30 Dinars Algériens Euro s’établit à 148.74 Dinars Algériens

Dollar Canadien s’établit à 100.91 Dinars Algériens Franc Suisse s’établit à 151.28 Dinars Algériens.

Marché Parallèle Algérien (dit Marché Noir)

En Algérie, le marché parallèle est communément appelé « marché noir ». Les taux de change offerts sur ce marché sont généralement plus avantageux que ceux offerts par la Banque Centrale d’Algérie, mais ils sont plus volatils.

Voici les cotations des principales devises communiquées par le marché parallèle Algérien ce dimanche 16 avril 2023 :

Euro coûte 223.00 Dinars Algériens à l’achat et 224.50 Dinars Algériens à la vente. Dollar US coûte 205.00 Dinars Algériens à l’achat et 207.00 Dinars Algériens à la vente.

Livre Sterling coûte 249.00 Dinars Algériens à l’achat 251.00 Dinars Algériens à la vente. Franc Suisse coûte 226.00 Dinars Algériens à l’achat 228.00 Dinars Algériens à la vente.

Comparaison des taux de change du marché officiel et du marché noir

Les taux de change du marché officiel et du marché noir varient tous les jours. Comparés à ceux du marché officiel, les taux de change du marché noir sont généralement plus élevés. Par exemple, le taux de change pour l’euro était de 223.00 à l’achat et 224.50 à la vente sur le marché noir, contre 148.74 sur le marché officiel ce dimanche 16 avril 2023.

Cependant, le marché officiel offre la sécurité et la stabilité, car le taux de change est fixé par la Banque Centrale d’Algérie. Le marché noir, en revanche, est plus volatil et peut offrir des taux plus avantageux, mais des fluctuations importantes sont possibles.

Si vous souhaitez acheter ou vendre des devises, il est important de comparer les taux de change proposés par les deux marchés et de prendre votre décision en fonction de vos besoins. Pour consulter les taux de change du jour des deux marchés, visitez cette page.