Cours du dinar face aux devises en banque et au marché noir, ce Dimanche 19 Mars 2023

En Algérie, le marché des devises est en constante évolution et il est important de rester informé des cours des devises et des tendances du marché pour pouvoir effectuer des transactions en toute sécurité. L’Algérie a deux marchés pour l’échange de devises : le marché officiel de la Banque Centrale d’Algérie et le marché parallèle dit « marché noir ».

Dans cet article, nous allons examiner les taux de change actuels des deux marchés et les caractéristiques qui les distinguent.

Marché Officiel de la Banque Centrale d’Algérie

Le marché officiel de la Banque Centrale d’Algérie est le marché le plus surveillé en Algérie. Il est le plus fiable et le plus sûr, car il est le plus réglementé. Les taux ci-dessous sont ceux appliqués par la Banque Centrale d’Algérie ce Dimanche 19 mars 2023.

1 Euro coûte 144.69 Dinars Algériens

1 Dollar Canadien s’échange à 99.17 Dinars Algriens 1 Franc Suisse s’établit à 146.95 Dinars Algériens. Marché Parallèle (Marché Noir) Le marché parallèle, aussi connu sous le nom de marché noir, est le marché le plus populaire en Algérie. Il est connu pour ses taux de change plus intéressants, mais aussi pour ses risques plus élevés. Les taux ci-dessous sont ceux appliqués par le marché parallèle Algérien ce Dimanche 19 mars 2023. 1 Euro coûte 222,50 Dinars Algériens à l’achat et 223,50 Dinars Algériens à la vente

1 Livre Sterling est à 248,00 Dinars Algériens à l'achat et 251,00 Dinars Algériens à la vente 1 Franc Suisse est à 226.50 Dinars Algériens à l'achat et 228.50 Dinars Algériens à la vente.

Commentaires sur les Taux du Jour

Aujourd'hui, les taux des deux marchés sont très différents. Le marché officiel est le plus sûr, mais les taux sont nettement inférieurs à ceux du marché parallèle.

Par exemple, 1 euro est proposé à 144.69 dinars algériens sur le marché officiel, contre 222,50 dinars algériens à l'achat et 223,50 dinars algériens à la vente sur le marché parallèle.

Les taux du marché parallèle peuvent offrir des économies importantes à ceux qui recherchent les meilleurs taux, mais ils peuvent aussi être plus risqués. Il est donc important de faire preuve de prudence et de s'informer correctement avant de procéder à un échange de devises.

Si vous êtes à la recherche des meilleurs taux de change actuels, consultez cette page qui donne les tableaux avec les taux du jour. Tableaux des taux de change en Algérie - 19 Mars 2023