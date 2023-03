Cours du dinar face aux devises en banque et au marché noir, ce mardi 14 mars 2023

Ce mardi 14 mars 2023, les taux d’échange des devises en Algérie sont à nouveau à l’honneur. Dans ce pays du Maghreb, le marché des devises est en effet très surveillé. Deux marchés s’opposent : le marché officiel et le marché noir. Dans cet article, nous allons vous présenter les taux actuels des principales devises sur ces deux marchés.

Le marché officiel de la Banque Centrale d’Algérie

Le marché officiel de la Banque Centrale d’Algérie est le marché le plus surveillé en Algérie. Il s’agit du marché le plus fiable et le plus sûr, car il est le plus réglementé. Les taux ci-dessous sont ceux appliqués par la Banque Centrale d’Algérie ce mardi 14 mars 2023.

1 Euro coûte 145.61 Dinars Algériens

1 Euro coûte 145.61 Dinars Algériens 1 Dollar US s’établit à 135.76 Dinars Algériens

1 Dollar US s’établit à 135.76 Dinars Algériens 1 Livre Sterling s’échange à 164.47 Dinars Algériens

1 Livre Sterling s’échange à 164.47 Dinars Algériens 1 Dollar Canadien s’échange à 100,94 Dinars Algriens

1 Dollar Canadien s’échange à 100,94 Dinars Algriens 1 Franc Suisse s’établit à 148.30 Dinars Algériens

Le marché parallèle Algérien (dit Marché Noir)

Le marché noir, aussi appelé marché parallèle, est le marché le plus populaire en Algérie. Les taux ci-dessous sont ceux appliqués par le marché parallèle Algérien ce mardi 14 mars 2023.

1 Euro coûte 223,50 Dinars Algériens à l’achat et 225,50 Dinars Algériens à la vente

1 Euro coûte 223,50 Dinars Algériens à l’achat et 225,50 Dinars Algériens à la vente 1 Dollar US est à 211,00 Dinars Algériens à l’achat et 214,00 Dinars Algériens à la vente

1 Dollar US est à 211,00 Dinars Algériens à l’achat et 214,00 Dinars Algériens à la vente 1 Dollar Canadien est à 153,00 Dinars Algériens à l’achat et 156,00 Dinars Algériens à la vente

1 Dollar Canadien est à 153,00 Dinars Algériens à l’achat et 156,00 Dinars Algériens à la vente 1 Livre Sterling est à 248,00 Dinars Algériens à l’achat et 251,00 Dinars Algériens à la vente

1 Livre Sterling est à 248,00 Dinars Algériens à l’achat et 251,00 Dinars Algériens à la vente 1 Franc Suisse est à 228.00 Dinars Algériens à l’achat et 230.00 Dinars Algériens à la vente

Comparaison des taux d’échange des devises entre les deux marchés

Le marché officiel et le marché parallèle proposent des taux d’échange très différents. Cette différence est importante pour les personnes qui souhaitent acheter ou vendre des devises. Alors que le marché officiel propose des taux plus stables et moins risqués, le marché parallèle propose des taux bien plus intéressants.

Le marché officiel est le plus conseillé pour les personnes qui souhaitent échanger des devises en toute sécurité et sans prendre de risques.

Cependant, pour les personnes qui peuvent prendre des risques et qui souhaitent obtenir le meilleur prix, le marché parallèle est la meilleure solution. Si vous souhaitez en savoir plus sur les taux d’échange des devises en Algérie, vous pouvez consulter le tableau des taux du jour.