Le marché des changes en Algérie est principalement détenu par deux types de marché : Le marché interbancaire officiel de la banque centrale d’Algérie et le marché parallèle et/ou noir.

La valeur du Dinar Algérien face au Dollar Américain et au Dollar Canadien

Le Dollar Américain (USD) est actuellement enregistré à 145.95 DZD à l’achat et 145.96 DZD à la vente, sur le marché officiel. Cependant, sur le marché parallèle, celui-ci est estimé à 200 DZD à l’achat et 203 DZD à la vente.

Le Dollar Canadien (CAD), quant à lui, vaut exactement 112.40 DZD à l’achat et 112.45 DZD à la vente sur le marché interbancaire. Sur le marché noir, il coûte 151 DZD et 154 DZD, respectivement à l’achat et à la vente.

Le cours de change de l’Euro, de la Livre Sterling et du Franc Suisse en Algérie

Le cours à l’achat de l’Euro (EUR) sur le marché officiel est de 153.29 DZD et à la vente, il est de 153.32 DZD. Sur le marché parallèle devise, l’Euro vaut 213 DZD à l’achat et 215 DZD à la vente.

Concernant la Livre Sterling (GBP), elle peut être achetée à 177.94 DZD et vendue à 178.03 auprès de la Banque Centrale d’Algérie. Sur le marché noir, son taux respectif à l’achat et à la vente est de 253 DZD et de 256 DZD.

Pour ce qui est du Franc Suisse (CHF), celui-ci est échangeable à 150.80 DZD à l’achat et 150.88 DZD à la vente sur le marché officiel. Par contre, sur le marché noir, il équivaut à 210 DZD rien qu’à la vente.

Le taux de change du Dirham Emirati, du Dirham Marocain, du Riyal Saoudien et du Dinar Tunisien sur le territoire Algérien

Le Dirham Emirati ou AED est actuellement estimé à 39.73 DZD et 39.74 DZD respectivement à l’achat et à la vente, sur le marché officiel. Sur le marché noir, il peut être vendu à 54.50 DZD.

Le Dirham Marocain ou MAD équivaut à 14.56 DZD aussi bien à l’achat qu’à la vente sur le marché officiel. Sur le marché parallèle, celui-ci coûte 20 DZD au square à la vente.

Le Riyal Saoudien ou SAR, quant à lui, vaut environ 38.89 DZD et 38.90 DZD, à l’achat et à la vente sur le marché interbancaire officiel. En revanche, sur le marché parallèle, un Riyal Saoudien équivaut à 53.50 DZD à la vente.

Le Dinar Tunisien ou TND coûte 47.32 DZD à l’achat et 47.80 DZD à la vente sur le marché interbancaire des devises. Sur le marché noir, cependant, le Dinar Tunisien peut être vendu à 70.50 DZD.