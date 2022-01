Ce premier jour de semaine, dimanche 30 janvier 2022, le taux de change de l’Euro enregistre une lègère baisse à la banque centrale d’Algérie et un retour à la hausse sur le marché parallèle devise (marché noir).

En effet, suivant les cotations officielles communiquées par la banque centrale d’Algérie, ce dimanche 30 janvier 2022, le cours de l’Euro s’établit à 156,11 Dinars Algériens à l’achat et à 156,19 Dinars Algériens à la vente alors qu’il était de 156,97 Dinars Algériens à l’achat et de 157,02 Dinars Algériens, hier, samedi.

Par ailleurs, sur le marché noir non officiel, le taux de change de l’Euro a atteint un niveau de 215 Dinars Algériens à l’achat et 217 Dinars Algériens à la vente alors qu’il était de 214,50 Dinars Algériens à l’achat et de 216,50 Dinars Algériens à la vente, hier, samedi.

Cours de la devise sur le marché parallèle Algérien

(mise à jour Dimanche : 30/01/2022)

Pays Devise Achat Vente 1

Euro 215.00 217.00 2

Dollar US 193.00 196.00 3

Dollar Canadien 147.00 150.00 4

Livre Sterling 254.00 257.00 5 Franc Suisse 205.00 208.00 6

Livre Turque 11.00 14.00 7

Yuan Chinois 27.00 30.00 8

Rial Saoudien 48.00 51.00 9

Dirham Emirati 49.00 52.00 10

Dinar Tunisien 62.00 65.00 11

Dirham Marocain 19.00 20.00

Le taux de change du Dollar Américain sur le marché de la devise en Algérie

Le cours de change du Dollar Américain enregistre une nouvelle cotation à la banque centrale d’Algérie et se stabilise sur le marché parallèle devise.

En effet, ce dimanche 30 janvier 2022, le cours de change du Dollar Américain s’établit à 140, 28 Dinars Algériens à l’achat et à 140,29 Dinars Algériens à la vente à la banque centrale d’Algérie.

En concomitance, sur le marché parallèle devise, le cours de change du Dollar Américain s’établit à 193 Dinars Algériens à l’achat et 196 Dinars Algériens à la vente.

Le cours de change du Dollar Canadien en Algérie

La monnaie du Canada (Dollar Canadien) s’échange aujourd’hui à 109,96 Dinars Algériens à l’achat et à 110,03 à la vente à la banque centrale d’Algérie alors qu’il était de 110,07 Dinars Algériens à l’achat et de 110,09 Dinars Algériens à la vente, hier, samedi.

En concomitance, sur le marché noir, le cours de la devise canadienne s’échange à 147 Dinars Algériens à l’achat et à 150 Dinars Algériens à la vente. Ce qui signifie que la somme de 1 000 Dollars Canadiens s’échange à 147 000 Dinars Algériens à l’achat et à 150 000 Dinars Algériens à la vente.

Le taux de change de la Livre Sterling en Algérie

La Livre Sterling est la monnaie du Royaume-Uni, ce dimanche 30 janvier 2022, elle s’établit à 187,64 Dinars Algériens à l’achat et à 187,71 Dinars Algériens à la vente alors qu’elle était de 187,86 Dinars Algériens à l’achat et 187,93 Dinars Algériens à la vente, hier, samedi.

Par ailleurs, sur le marché parallèle devise, le cours de la Livre Sterling s’échange à 254 Dinars Algériens à l’achat et 257 Dinars Algériens à la vente, ce qui signifie que la somme de 1000 Livres Sterling s’échange, ce dimanche 30 janvier 2022, à 254 000 Dinars Algériens à l’achat et 257 000 Dinars Algériens à la vente.

Le cours change du Yuan Chinois en Algérie

Le Yuan Chinois s’échange, ce 30 janvier 2022, à 22,03 Dinars Algériens à l’achat et à 22,05 à la vente à la banque centrale d’Algérie alors qu’il était de 22,01 Dinars Algériens à l’achat et à 22,02 Dinars Algériens à la vente, hier, samedi.

Sur le marché parallèle, 1 Yuan Chinois s’établit, ce dimanche 30 janvier 2022, à 27 Dinars Algériens à l’achat et à 30 Dinars Algériens à la vente. Ce qui signifie que la somme de 1 000 Yuans Chinois s’échange à 27 000 Dinars Algériens à l’achat et à 30 000 Dinars Algériens à la vente.