Le cours de l’Euro poursuit sa chute, ce mercredi 09 mars 2022

La monnaie européenne (Euro) est en pleine chute, elle a perdu plus d’un 1% de sa valeur depuis le début de la guerre en Ukraine.

Ce mercredi, le cours d’un Euro s’établit 155,67 Dinars Algériens à l’achat et 155,72 Dinars Algériens à la vente au niveau de la banque centrale d’Algérie.

Par ailleurs, sur le marché parallèle devise, la devise Européenne (EUR) a atteint un niveau de 208 Dinars Algériens à l’achat et 211 Dinars Algériens à la vente. Ainsi, la somme de 100 Euros s’échange, ce mercredi, à 20 800 Dinars Algériens à l’achat et à 21 100 Dinars Algériens à la vente.

Cours de la devise sur le marché parallèle Algérien

(mise à jour Mercredi : 09/03/2022)

Pays Devise Achat Vente 1

Euro 208.00 211.00 2

Dollar US 192.00 195.00 3

Dollar Canadien 148.00 151.00 4

Livre Sterling 255.00 258.00 5 Franc Suisse 207.00 210.00 6

Livre Turque 11.00 13.00 7

Yuan Chinois 28.00 30.00 8

Rial Saoudien 49.00 51.00 9

Dirham Emirati 50.00 52.00 10

Dinar Tunisien 63.00 65.00 11

Dirham Marocain 19.00 20.00

L’Euro en pleine chute, le Dollar Américain se stabilise sur le marché Algérien

Comme dit plus haut, l’Euro (EUR) a perdu plus d’un 1% de sa valeur face au Dollar Américain. Ce dernier se stabilise sur le marché bancaire Algérien et même sur le marché parallèle devise.

En effet, ce mercredi 09 mars 2022, le cours du Dollar Américain s’établit à 142,55 Dinars Algériens à l’achat et à 142,57 Dinars Algériens à la vente dans les échanges avec la banque centrale d’Algérie.

Par ailleurs, sur le marché parallèle devise, la monnaie des États-Unis (USD) enregistre une cotation de 192 Dinars Algériens à l’achat et 195 Dinars Algériens à la vente.

Point sur les autres devises internationales en Algérie

Ce mercredi 09 mars 2022, les cours des principales devises en Algérie tels que communiqués par la banque centrale d’Algérie s’établissent comme suit :

Le Dollar Canadien : 110,79 Dinars Algériens à l’achat et 110,84 Dinars Algériens à la vente;

Le Dollar Canadien : 110,79 Dinars Algériens à l’achat et 110,84 Dinars Algériens à la vente; La Livre Sterling : 187,03 Dinars Algériens à l’achat et 187,08 Dinars Algériens à la vente;

La Livre Sterling : 187,03 Dinars Algériens à l’achat et 187,08 Dinars Algériens à la vente; Le Franc Suisse : 153,50 Dinars Algériens à l’achat et 153,53 Dinars Algériens à la vente;

Le Franc Suisse : 153,50 Dinars Algériens à l’achat et 153,53 Dinars Algériens à la vente; Le Yuan Chinois : 22,55 Dinars Algériens à l’achat et 22, 57 Dinars Algériens à la vente;

Le Yuan Chinois : 22,55 Dinars Algériens à l’achat et 22, 57 Dinars Algériens à la vente; Le Rial Saoudien : 37,99 Dinars Algériens à l’achat et 38,00 Dinars Algériens à la vente;

Le Rial Saoudien : 37,99 Dinars Algériens à l’achat et 38,00 Dinars Algériens à la vente; Le Dirham Émirati : 38,80 Dinars Algériens à l’achat et 38,82 Dinars Algériens à la vente.

Le Dirham Émirati : 38,80 Dinars Algériens à l’achat et 38,82 Dinars Algériens à la vente. Le Dinar Tunisien : 47,92 Dinars Algériens à l’achat et 48,40 Dinars Algériens à la vente;

Le Dinar Tunisien : 47,92 Dinars Algériens à l’achat et 48,40 Dinars Algériens à la vente; Le Dirham Marocain : 14,25 Dinars Algériens à l’achat et 14,25 Dinars Algériens à la vente.

Par ailleurs, vous pouvez consulter le cours du change des monnaies internationales sur le marché parallèle Algérien sur cette vidéo publiée sur notre chaîne Youtube.