Les taux de change des principales devises internationales ont varié par rapport au Dinar Algérien, ce samedi 05 mars 2022 à la Banque centrale d’Algérie et sur le marché parallèle devise.

En effet, le cours du change de l’Euro enregistre 157,44 Dinars Algériens à l’achat et 157,52 Dinars Algériens à la vente dans les échanges avec la Banque centrale d’Algérie. De plus, le cours de la monnaie europénne (EUR) se stabilise à un niveau de 215 Dinars Algériens à l’achat et 217 Dinars Algériens à la vente sur le marché parallèle devise.

Cours de la devise sur le marché parallèle Algérien

(mise à jour Samedi : 05/03/2022)

Pays Devise Achat Vente 1

Euro 215.00 217.00 2

Dollar US 193.00 196.00 3

Dollar Canadien 147.00 150.00 4

Livre Sterling 257.00 260.00 5 Franc Suisse 206.00 210.00 6

Livre Turque 11.00 13.00 7

Yuan Chinois 27.00 30.00 8

Rial Saoudien 48.00 51.00 9

Dirham Emirati 49.00 52.00 10

Dinar Tunisien 63.00 65.00 11

Dirham Marocain 19.00 20.00

Taux de change du Dollar Américain sur le marché Algérien

Le taux de change du Dollar Américain a augmenté enregistrant 141,89 Dinars Algériens à l’achat et 141,91 Dinars Algériens à la vente, selon les données de la Banque centrale d’Algérie.

Alors que le taux de change du Dollar Américain enregistre un niveau stable sur le marché parallèle devise, il s’établit à 163 Dinars Algériens à l’achat et 165 Dinars Algériens à la vente.

Taux de change du Dollar Canadien sur le marché Algérien

La monnaie canadienne (CAD) enregistre une cotation assez élevée de 112,53 Dinars Algériens à l’achat et 112,55 Dinars Algériens à la vente, selon les données communiquées par la Banque centrale d’Algérie.

Par ailleurs, sur le marché parallèle devise, le cours du Dollar Canadien s’établit à 147 Dinars Algériens à l’achat et 150 Dinars Algériens à la vente.

Taux de change du Franc Suisse sur le marché Algérien

Suivant les données communiquées par la Banque centrale d’Algérie, ce samedi 05 mars 2022, la monnaie suisse enregistre une cotation de 154,28 Dinars Algériens à l’achat et 154,31 Dinars Algériens à la vente.

En concomitance, le cours du Franc Suisse enregistre une cotation de 206 Dinars Algériens à l’achat et 210 Dinars Algériens à la vente sur le marché noir devise.

Le cours du change des monnaies arabes par rapport au Dinar Algérien

Les taux de change des monnaies arabes à savoir : le Dinar Tunisien, le Dirham Marocain, le Riyal Saoudien et le Dirham Émirati sont en hausse dans les échanges avec la Banque centrale d’Algérie, ce samedi 05 mars 2022, soit :

Le cours du change du Dinar Tunisien s’échange à 48,22 Dinars Algériens à l’achat et 48,71 Dinars Algériens à la vente.

Le cours du change du s’échange à 48,22 Dinars Algériens à l’achat et 48,71 Dinars Algériens à la vente. Le cours du change du Dirham Marocain s’échange à 14,78 Dinars Algériens à l’achat et 14,78 Dinars à la vente.

Le cours du change du s’échange à 14,78 Dinars Algériens à l’achat et 14,78 Dinars à la vente. Le cours du change du Riyal Saoudien s’échange à 37,81 Dinars Algériens à l’achat et 37,82 Dinars Algériens à la vente.

Le cours du change du s’échange à 37,81 Dinars Algériens à l’achat et 37,82 Dinars Algériens à la vente. Le cours du change du Dirham ÉMIRATI s’échange à 38,62 Dinars Algériens à l’achat et 38,64 Dinars Algériens à la vente.

Par ailleurs, les monnaies des pays arabes citées plus haut enregistrent des cotations assez stables sur le marché parallèle devise, soit :