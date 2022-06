De nombreuses monnaies étrangères ont cours légal en Algérie. Parmi ces devises figurent l’Euro (EUR), le Dollar Américain (USD), le Dollar Canadien (CAD), la Livre Sterling (GBP), le Franc Suisse (CHF) et bien d’autres. En revanche, ces monnaies ont toutes des valeurs différentes sur le marché des devises Algérien.

La valeur à l’échange de l’Euro, de la Livre Sterling et du Franc Suisse face au Dinar Algérien

L’Euro (EUR) est la devise officielle utilisée dans certains pays de l’Union Européenne comme la France, l’Allemagne, le Belgique, l’Estonie, etc.

Cependant, certains pays Africains utilisent également l’Euro pour effectuer des transactions, et l’Euro peut être ainsi échangé sur le marché des devises. D’une part, sur le marché interbancaire des changes, le cours à l’achat de l’Euro est de 155.61 DZD et le cours à la vente est de 155.68 DZD. D’autre part, sur le marché parallèle, 1 EUR vaut 213 DZD à l’achat et 215 DZD à la vente.

La Livre Sterling ou Livre Britannique (GBP) est la monnaie officielle de la Grande Bretagne. Elle est cependant plus chère que l’Euro puisque sur le marché officiel, 1 GBP peut atteindre jusqu’à 181.85 DZD à l’achat, et 181.86 DZD à la vente. Sur le marché noir, 1 GBP vaut actuellement 250 DZD et 253 DZD, respectivement à l’achat et à la vente.

Le Franc Suisse (CHF), quant à lui, est la monnaie utilisée en Suisse, et ce depuis son introduction en 1850. Aujourd’hui, sur le marché officiel, 100 CHF coûtent 14 960 DZD au square à l’achat et 14 967 DZD à la vente. Par contre, sur le marché noir, 100 CHF peuvent être vendus à 20 650 DZD.

Le taux de change du Dollar Américain et du Dollar Canadien en Algérie

Le Dollar Américain (USD) est aujourd’hui la monnaie la plus connue et la plus utilisée au monde. Actuellement, sur le marché interbancaire, 1 USD équivaut à 145.60 DZD et 145.62 DZD, respectivement au square à l’achat et à la vente. Cependant, sur le marché parallèle, 1 USD est estimé à 202 DZD à l’achat et 205 DZD à la vente.

Le Dollar Canadien (CAD), en revanche, est moins populaire que le Dollar Américain. Mais cela ne signifie point que c’est une monnaie qui n’a pas cours légal dans certains pays. Au contraire, le Dollar Canadien est convertible en d’autres monnaies étrangères, comme le Dinar Algérien.

D’un côté, sur le marché interbancaire, 1 CAD vaut exactement 115.57 DZD et 115.62 DZD, respectivement à l’achat et à la vente. D’un autre côté, sur le marché noir, 1 CAD vaut 152 DZD au square à l’achat et 155 DZD à la vente.

Le cours de change du Riyal Saoudien, du Dinar Tunisien, du Dirham Emirati et du Dirham Marocain

Le Riyal Saoudien a cours légal en Algérie. Il peut être échangé à 38.81 DZD à l’achat et 38.82 DZD à la vente, sur le marché officiel. Sur le marché parallèle, celui-ci peut être vendu à 52.50 DZD.

Le Dinar Tunisien, quant à lui, vaut 47.80 DZD au square à l’achat, et 48.28 DZD à la vente sur le marché interbancaire. Et sur le marché noir, 1 TND équivaut à 70 DZD.

En ce qui concerne le Dirham Emirati, celui-ci est estimé à 39.63 DZD et 39.66 DZD sur le marché interbancaire des changes ; Et sur le marché parallèle, il est proposé à 53.50 DZD rien qu’à la vente.

Pour ce qui est du Dirham Marocain, 1 MAD vaut actuellement 14.76 DZD, aussi bien à l’achat qu’à la vente, sur le marché officiel. Et sur le marché noir, 1 MAD coûte 20 DZD au square à la vente.