CPG dément les rumeurs : la laverie de Redeyef reste opérationnelle, voici les détails

Face à la vague de rumeurs qui a récemment secoué le web, la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) a tenu à clarifier la situation concernant l’opérationnalité de sa laverie de Redeyef. En effet, des bruits de couloir laissaient entendre une possible fermeture de cette installation stratégique pour l’entreprise et la région. Cependant, la CPG dément formellement ces allégations et assure que la laverie reste pleinement opérationnelle.

Dans cet article, nous vous proposons de découvrir les détails de cette affaire et les précisions apportées par la compagnie. Restez connectés pour en savoir plus sur ce sujet d’actualité.

La CPG assure une exploitation continue de ses unités industrielles

Malgré les rumeurs d’une éventuelle interruption de ses activités, la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) a confirmé le fonctionnement ininterrompu de toutes ses unités industrielles. Cette affirmation vient notamment démentir les allégations concernant l’arrêt de la laverie de Redeyef suite à une pénurie d’eau dans la région.

Dans un communiqué diffusé récemment, la CPG a réaffirmé son soutien aux efforts de la Société nationale de distribution des eaux (SONEDE), en contribuant à l’alimentation du réseau public en eau pendant dix heures par jour. Cette initiative vise à garantir l’approvisionnement en eau potable et à satisfaire les besoins vitaux des résidents, particulièrement à Redeyef.

