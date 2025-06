Crackdown à Casablanca : les loueurs de parasols ciblés par les autorités, voici pourquoi

Casablanca, la ville blanche du Maroc, est réputée pour ses plages ensoleillées et ses parasols colorés. Cependant, une nouvelle réglementation vient perturber ce tableau idyllique. Les autorités locales ont décidé de sévir contre les loueurs de parasols. Cette décision suscite de nombreuses interrogations et fait couler beaucoup d’encre. Qu’est-ce qui a bien pu pousser les autorités à prendre une telle mesure ? Quels sont les enjeux derrière cette décision ? Cet article vous propose de faire la lumière sur cette situation inédite à Casablanca.

Restez avec nous pour comprendre les tenants et aboutissants de cette affaire.

Les autorités de Casablanca lancent une campagne pour la libération des plages

Dans un effort pour rétablir l’ordre public et garantir l’accès équitable aux plages, les autorités de Casablanca ont initié une campagne visant à libérer le domaine maritime dans plusieurs zones balnéaires de la ville. Cette action a été motivée par les pratiques illégales de certains loueurs de parasols qui monopolisaient de vastes espaces sur les plages d’Ain Diab et Ain Sebaâ, imposant des tarifs exorbitants pour leurs services et limitant ainsi l’espace disponible pour les estivants.

Ces comportements ont suscité de nombreuses plaintes de la part des citoyens, poussant les autorités à intervenir.

Évacuation et interdiction des loueurs de parasols sur les plages d’Ain Diab et Ain Sebaâ

Les loueurs de parasols, qui occupaient illégalement de vastes zones sur les plages d’Ain Diab et Ain Sebaâ, ont été évacués et se sont vu interdire l’exploitation de ces espaces publics. Ces individus, sans aucune autorisation officielle, louaient parasols, chaises et transats à des tarifs exorbitants, restreignant ainsi l’espace disponible pour les baigneurs.

Leur présence a souvent conduit à des altercations avec les citoyens, incapables de planter leurs propres parasols où ils le souhaitaient. Cette intervention des autorités a été accueillie avec soulagement par les habitants, fatigués de ces pratiques abusives qui entravaient leur jouissance des plages.

Les citoyens saluent l’action des autorités pour la libération des plages

La décision des autorités de Casablanca a été accueillie avec un soulagement palpable par les citoyens. Ces derniers, qui se sentaient privés de leur droit à profiter pleinement des plages, ont exprimé leur satisfaction face à cette initiative. Les altercations précédentes avec les loueurs de parasols, qui imposaient leurs tarifs exorbitants et limitaient l’espace disponible, avaient créé une tension sur ces lieux de détente.

Aujourd’hui, les estivants peuvent enfin planter leurs parasols où ils le souhaitent, sans craindre d’être chassés ou contraints de payer des frais abusifs. Cette action des autorités marque un pas important vers la restauration de l’ordre public sur les plages de la métropole.