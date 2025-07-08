CRB 2025 : Analyse approfondie d’une ère révolue, l’avenir en question

L’année 2025 marque un tournant décisif dans l’histoire du CRB. Cette période, désormais révolue, a laissé des traces indélébiles et pose de nombreuses questions sur l’avenir. Cet article propose une analyse approfondie de cette ère passée, en mettant en lumière ses points forts, ses faiblesses et les défis qu’elle a dû relever. Il s’interroge également sur les perspectives futures, en se basant sur les tendances actuelles et les prévisions des experts.

Un voyage fascinant à travers le temps qui permettra de mieux comprendre le présent et d’anticiper le futur.

L’impact de l’ère MADAR sur le CR Belouizdad

Depuis son acquisition par MADAR en 2018, le CR Belouizdad a connu une ascension fulgurante dans le football algérien, remportant six titres en autant d’années et se qualifiant cinq fois consécutivement pour la Champions League. Cependant, malgré ces succès, le club a vu passer huit entraîneurs en six ans, témoignant d’un turnover important au sein du staff technique.

Le CRB est devenu un pilier du football algérien sous l’ère MADAR, mais l’obsession de franchir les quarts de finale de la Champions League a conduit à une instabilité au niveau du personnel d’encadrement.

Les mouvements d’entraîneurs et de joueurs au CR Belouizdad

Le CRB a vu défiler plusieurs entraîneurs, dont Marcos Paqueta, Corentin Martin et Abdelkader Amrani. Malgré un deuxième titre sous la houlette de Paqueta, son contrat n’a pas été renouvelé, ouvrant la voie à Martin. Ce dernier n’a tenu que trois mois avant le retour d’Amrani, qui avait inauguré l’ère MADAR.

Le mercato a également été marqué par des arrivées notables, comme celle du gardien Houssem Zeghba, du Sud-Africain Mayo et surtout du retour très médiatisé d’Islam Slimani. Cependant, malgré ces renforts, le club a connu des difficultés en Champions League et en championnat, alimentant les tensions internes et conduisant à des changements fréquents dans le staff technique.

Les défis du CR Belouizdad et les perspectives d’avenir

Le CR Belouizdad a connu une saison difficile, marquée par des matchs nuls, des défaites et le départ du président Rabhi. Malgré une victoire notable à domicile contre Al Ahly, le club a terminé troisième de la saison, se qualifiant pour la Coupe de la Confédération mais perdant la finale de la Coupe d’Algérie face à l’USM Alger.

Le remplacement d’Abdelkader Amrani par Sead Ramovic a apporté un nouveau souffle, mais le club doit encore faire face à des problèmes persistants tels que l’absence d’un stade dédié et le projet de centre d’entraînement en suspens. Les renouvellements de contrats et les départs de joueurs clés ajoutent à l’incertitude quant à l’avenir du club.