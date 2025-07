CRB : Chaal enfin libre, Guendouz sur le point de revenir ? Les dernières nouvelles du club

L’actualité du CRB (Chabab Riadhi de Belouizdad) est riche en rebondissements. Le club algérien, qui a toujours su faire parler de lui, est une fois de plus sous les feux des projecteurs. La libération tant attendue de Chaal et le possible retour de Guendouz sont au cœur des discussions. Ces nouvelles pourraient bien changer la donne pour l’équipe dans les prochains mois.

Restez connectés pour découvrir toutes les implications de ces événements sur le futur du CRB. Dans cet article, nous vous dévoilerons les dernières informations concernant ces deux joueurs clés.

Nouvelles recrues et préparation de la direction sportive

Le CR Belouizdad accueille deux nouvelles figures dans son équipe : l’attaquant albanais Xhixha et le milieu de terrain Kaassis. Ces signatures marquent le début d’une série de changements orchestrés par la direction sportive, sous la houlette de Taoufik Korichi. L’objectif est de renforcer différents secteurs du jeu, en vue de la prochaine saison.

Plusieurs départs sont également à prévoir, notamment celui du gardien Farid Chaâl, dont les performances n’ont pas été à la hauteur des attentes. D’autres joueurs pourraient également quitter l’équipe, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles recrues.

Remaniement attendu au poste de gardien

Le poste de gardien du CR Belouizdad est en pleine effervescence. Farid Chaâl, recruté l’année précédente comme doublure de Houssem Zeghba, n’a pas su convaincre et son départ est désormais acté. Un retour d’Alexis Guendouz, parti à Persepolis, est envisagé mais la situation de Zeghba, actuel numéro 1, reste incertaine.

Son éventuel départ pourrait ouvrir la porte à Redouane Maachou, qui alterne entre le rôle de deuxième et troisième gardien depuis deux saisons. Ces changements potentiels au poste de gardien s’inscrivent dans une stratégie plus large de renouvellement de l’équipe.

Autres départs possibles et négociations en cours

D’autres mouvements sont attendus au sein du CR Belouizdad. En défense, Souyad pourrait faire ses valises, tout comme Daibeche, Doumbia et Jacques Mbé au milieu de terrain. Les ailiers Belkhir, Hamroune et Hedy Chaabi pourraient également quitter l’équipe. Parallèlement, les discussions se poursuivent pour le rachat du contrat de Mahious.

Ces changements potentiels font partie d’une stratégie globale de renouvellement de l’effectif, visant à préparer au mieux la prochaine saison. La direction sportive, sous la houlette de Taoufik Korichi, est pleinement engagée dans ce processus de transformation.