CRB laisse filer une opportunité en or à domicile lors de la demi-finale de la CAF CC, les images parlent d’elles-mêmes.

Le CR Belouizdad a subi une défaite face aux Egyptiens du Zamalek lors des demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football.

Malgré une domination en première mi-temps, les Algérois ont été surpris par un but du Brésilien Juan Alvina Bezerra.

Le club algérien doit maintenant renverser la situation lors de la seconde manche prévue vendredi prochain au Caire.

Une défaite inattendue face au Zamalek SC

Le CR Belouizdad a subi une défaite surprenante contre le Zamalek SC lors des demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football.

Malgré une domination notable en première mi-temps, les Algérois ont été pris de court par un but à la 28e minute.

Ce coup de théâtre est l’œuvre du Brésilien Juan Alvina Bezerra qui a su tirer profit d’une défense algérienne trop laxiste pour ouvrir le score.

Ce but a marqué un tournant dans le match, malgré la maîtrise du ballon par le CRB et leur supériorité en termes de possession et de passes réussies.

Manque de précision offensive du CRB

Le CRB a montré une certaine audace en attaque, avec un total de 5 tirs contre 3 pour le Zamalek SC.

Cependant, leur manque de précision s’est avéré coûteux, n’ayant réussi à cadrer qu’une seule frappe.

Malgré leur possession de balle supérieure et un nombre de passes réussies plus élevé, ils n’ont pas su convertir ces statistiques en buts.

Efficacité du Zamalek SC

De son côté, le Zamalek SC a fait preuve d’une efficacité redoutable. Avec seulement deux tentatives cadrées, ils ont réussi à marquer le seul but du match.

Cette réalisation démontre leur capacité à maximiser leurs opportunités, contrairement au CRB qui a manqué de précision dans le dernier geste.

Le CRB peut-il renverser la situation lors de la seconde manche ?

Après la mi-temps, le Chabab a redoublé d’efforts offensifs sans parvenir à égaliser. Un but annulé à la 67e minute suite à une faute de main a accentué leur frustration.

Salim Sebaâ, l’entraîneur intérimaire, remplaçant provisoirement le technicien allemand Sead Ramovic, a du pain sur la planche.

Le match retour au stade international du Caire est attendu avec impatience. L’USM Alger, autre représentant algérien, affrontera les Marocains de l’Olympique Safi, ajoutant un enjeu supplémentaire à cette compétition.