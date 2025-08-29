CRB : Les nouvelles recrues enfin dévoilées, voici les talents à surveiller en 2025

Le Club de Rugby de Bordeaux (CRB) a récemment dévoilé sa nouvelle liste de recrues pour la saison en cours. Ces talents prometteurs, qui ont été soigneusement sélectionnés parmi des milliers de candidats, sont prêts à faire leurs preuves sur le terrain et à apporter une nouvelle dynamique à l’équipe. Dans cet article, nous allons vous présenter ces nouvelles étoiles montantes du rugby, qui sont déjà en train de faire parler d’elles dans le monde du sport.

Restez connectés pour découvrir les joueurs qui vont marquer cette année 2025 et qui pourraient bien devenir les nouvelles icônes du CRB.

Le CR Belouizdad dévoile ses nouvelles recrues après un mois de silence

Après une période de silence d’un mois, le CR Belouizdad a enfin levé le voile sur ses nouvelles acquisitions. Trois joueurs ont été officiellement présentés : Endri Cekici, un milieu offensif albanais de 28 ans venant d’Adanspor, Abdennour Belhocini, international A’ de retour du CHAN, et Mohamed Ali Ben Hamouda, avant-centre tunisien de 27 ans, ex-joueur de l’ES Tunis arrivé d’Egypte.

Le club a également accueilli Younes Ouassa, défenseur d’Akbou, Djaber Kaasis, milieu de terrain du Paradou, et Abdelmalek Kelaleche, jeune prêté par le MCA. Ces annonces interviennent après une période mouvementée marquée par des changements à la présidence et des conflits internes.

Des départs confirmés et des tensions internes au CR Belouizdad

Le club a également été marqué par des départs notables, dont ceux d’Ishak Boussouf, Rezki Hamroune et Merouane Zerrouki. Le passage éclair de Rachid Oukali à la présidence, suivi de son remplacement par Badreddine Bahloul, a engendré des difficultés internes.

De plus, le conflit financier avec Islam Slimani, toujours sous contrat, ajoute à l’instabilité du club. Malgré ces turbulences, le CR Belouizdad semble prêt à entamer sa nouvelle saison, avec un match contre le Paradou AC prévu pour le 30 août.

Lalmasia : le futur centre de formation du CR Belouizdad

En marge de ces mouvements, le CR Belouizdad a dévoilé son projet ambitieux de centre de formation baptisé Lalmasia. Annoncé fin juillet, ce projet vise à renforcer la structure du club et à former les talents de demain. Cependant, depuis cette annonce, peu d’informations ont filtré sur l’avancement de ce projet.

Par ailleurs, le club algérois donnera le coup d’envoi de sa saison en accueillant le Paradou AC au stade du 20 août d’Alger, le 30 août à 17 heures. Un match qui marquera le début d’une nouvelle ère pour le CR Belouizdad, entre nouvelles recrues et projets d’avenir.