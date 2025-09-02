CRB/MCA/USMA : Les ultimes rebondissements du mercato qui vont changer la donne !

Le mercato, cette période de transferts et de négociations qui fait vibrer le monde du football, réserve toujours son lot de surprises. Cette année ne déroge pas à la règle, notamment pour les clubs algériens du CRB, MCA et USMA.

Des rebondissements inattendus sont venus bouleverser la donne, promettant une saison 2025-2026 riche en émotions et en suspense. Quels sont ces changements majeurs qui vont redessiner le paysage footballistique algérien ?

C’est ce que nous allons découvrir dans cet article, sans plus attendre. Restez connectés pour ne rien manquer de l’actualité brûlante du mercato !

Emmanuel Ernest, nouvel atout de l’USM Alger

L’Union Sportive Médina d’Alger (USM Alger) a renforcé son attaque avec l’arrivée de l’international libérien Emmanuel Ernest. Âgé de 24 ans et mesurant 1m86, Ernest vient du club albanais NK Tirana où il a passé une demi-saison, après un début à Aarau en Suisse. Il a inscrit 9 buts lors de la saison 2024/2025.

Ce recrutement intervient suite au départ de Mohamed Saïd Benmazouz pour la Tunisie, laissant Riad Benayad comme unique avant-centre de l’équipe algéroise.

Ishak Boussouf, nouvelle recrue du Mouloudia d’Alger

Le Mouloudia d’Alger a également fait parler de lui sur le marché des transferts en s’attachant les services d’Ishak Boussouf. Ce jeune ailier droit de 24 ans, ancien joueur du CR Belouizdad, rejoint le club algérois un jour après la signature de Zinnedine Ferhat, qui évolue au même poste.

Boussouf, qui avait déçu lors de ses deux dernières saisons avec le CRB et suite à une expérience infructueuse en Belgique, aura pour rival Mehdi Boucherit, titulaire lors du dernier match contre l’USMA. Cette arrivée renforce ainsi l’effectif du Mouloudia d’Alger, qui compte désormais deux options solides pour le poste d’ailier droit.

Farid El Melali, la nouvelle étoile du CR Belouizdad

Le CR Belouizdad a réussi un coup de maître en s’offrant les services de l’international algérien Farid El Melali. À 28 ans, l’ailier polyvalent quitte Angers et rejoint le club algérois avec un contrat de cinq ans, jusqu’en 2030.

El Melali apporte une valeur ajoutée à une équipe déjà riche en talents, avec des joueurs comme Mohamed Meziane, Islam Belkhir, Abdennour Belhocini et le jeune Islam Abbaci.

Cette acquisition renforce considérablement le compartiment offensif du CRB, qui compte désormais sur l’expérience internationale d’El Melali pour briller dans les compétitions à venir.