CRB ouvre le bal de la CAF CC avec une victoire éclatante, les détails en vidéo

Lors de la première journée du groupe C de la Coupe de la Confédération africaine de football, le CR Belouizdad a brillamment remporté son match contre la formation tanzanienne de Singida Black Stars.

Un duel intense qui s’est déroulé au stade Nelson Mandela de Baraki et qui promet une suite palpitante pour cette compétition.

Triomphe du CR Belouizdad pour l’ouverture de la CAF CC

Le CR Belouizdad a brillamment commencé sa campagne en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF CC) avec une victoire convaincante 2-0 contre les Singida Black Stars de Tanzanie.

CR Belouizdad commence the 2025-26 #TotalEnergiesCAFCC season with a victory over Singida Black Stars. 🤩 pic.twitter.com/FyTfyexM27 — TotalEnergies CAFCL & CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) November 22, 2025



Le match, qui s’est déroulé au stade Nelson Mandela de Baraki à Alger, a vu le CR Belouizdad prendre le contrôle dès le début.

Les deux buts ont été marqués dans le premier quart d’heure, donnant au CR Belouizdad un avantage décisif. Cette victoire place le CR Belouizdad en bonne position pour la suite de la compétition.

Qui sont les héros de cette première journée ?

Les véritables protagonistes de ce match ont été Belhicini et le capitaine Benguit. Ces deux joueurs ont su faire preuve d’une efficacité redoutable dès les premières minutes du match, permettant à leur équipe de prendre rapidement l’avantage.

🎞️ Match Highlights: CR Belouizdad kick off the season with a 2-0 win over Singida Black Stars. #TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/CQQlREwg1Q — TotalEnergies CAFCL & CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) November 23, 2025



Belhicini a ouvert le bal avec une talonnade astucieuse sur un centre de Benayada à la 5e minute. Peu après, c’est Benguit qui a doublé la mise en trompant le gardien adverse suite à une passe décisive de Cakiçi. Ces deux buts précoces ont grandement contribué à la victoire du CR Belouizdad.

Qu’attendre des prochaines rencontres du groupe C ?

Le groupe C de la Coupe de la Confédération africaine de football promet encore de belles rencontres.

La prochaine confrontation verra s’affronter le Stellenbosch FC d’Afrique du Sud et l’AS Otoho du Congo, un match qui s’annonce palpitant.

La deuxième journée, prévue fin novembre, sera également riche en émotions. Le CR Belouizdad se rendra sur le terrain de l’AS Otoho, tandis que les Singida Black Stars recevront le Stellenbosch FC. Ces matchs seront déterminants pour la suite de la compétition.