CRB : Rachid Oukali prend les rênes, succédant à Mehdi Rabhi dans un tournant décisif

Le club de football (CRB) est sur le point d’entamer un nouveau chapitre de son histoire. Rachid Oukali, figure emblématique du football algérien, prend les commandes de l’équipe, succédant à Mehdi Rabhi. Ce changement de direction intervient à un moment crucial pour le club, qui cherche à renforcer sa position dans le championnat. L’arrivée de Oukali pourrait bien être le catalyseur dont le CRB a besoin pour atteindre ses objectifs ambitieux.

Restez connectés pour découvrir comment cette transition pourrait redéfinir l’avenir du club.

Rachid Oukali, nouvel homme fort du CRB Athletic

Le conseil d’administration de la SSPA CRB Athletic a choisi Rachid Oukali, 42 ans, comme nouveau président. Ancien arbitre de football et président de la Ligue de Wilaya de Football d’Alger pendant une décennie (2014-2024), Oukali a vu sa carrière prendre un tournant en 2021 lorsqu’il est devenu membre du bureau fédéral de la FAF, sous la présidence de Charaffedine Amara.

Il a ensuite occupé les postes de président de la commission des finances de la FAF et de président du comité d’organisation du CHAN organisé par l’Algérie en 2022. Le conseil a exprimé sa gratitude à Mehdi Rebhi pour son dévouement et ses efforts au service du club.

Un parcours professionnel marqué par des responsabilités majeures

En plus de sa présidence à la Ligue de Wilaya de Football d’Alger, Rachid Oukali a joué un rôle clé au sein du bureau fédéral de la FAF lors de l’élection de Charaffedine Amara en 2021. Il a été nommé président de la commission des finances de la FAF et a supervisé l’organisation du CHAN en Algérie en 2022.

Titulaire d’un Master en gestion et administration sportive, Oukali a su mettre ses compétences au service du football algérien, contribuant ainsi à son développement et à sa promotion.

Des ambitions claires pour le CRB Athletic

Rachid Oukali, nouvellement nommé à la tête du CRB Athletic, a défini des objectifs ambitieux pour le club. Il vise non seulement à remporter des titres sur la scène nationale, mais aussi à briller au niveau continental.

Le maintien du club au plus haut niveau est également une priorité pour lui. Ces objectifs témoignent de sa volonté de perpétuer l’héritage du club et de continuer à écrire son histoire. La nomination d’Oukali s’inscrit dans une démarche de responsabilité et de continuité pour ce club emblématique du football algérien.