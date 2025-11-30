CRB subit un revers cuisant au Congo en CAF CC, la vidéo fait le tour du web

Le CR Belouizdad, unique représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine, a subi une lourde défaite face au FC Otoho d’Oyo.

Malgré un score final de 4-1, le CRB reste deuxième au classement et se prépare pour son prochain match contre Stellenbosch. Retour sur cette rencontre marquée par une première mi-temps difficile pour les Algériens.

Un début de match catastrophique pour le CR Belouizdad

Le CR Belouizdad, dernier représentant algérien en compétition africaine ce week-end, a connu un début de match désastreux face au FC Otoho d’Oyo.

En moins de vingt minutes lors de la première période, l’équipe a subi trois buts, menant à un score de 3-0 à la mi-temps. Jacques Bowamba a ouvert le bal avec un premier but sur corner (12e), suivi de près par Bandiougou Diallo qui a facilement repris un centre au second poteau (26e).

La situation s’est encore aggravée lorsque Gosim Elenga a ajouté un troisième but à son actif après une frappe lointaine, se débarrassant habilement de deux joueurs du CRB au milieu (29e). Ce début de match catastrophique a forcé l’entraîneur Ramovic à effectuer deux changements dès la demi-heure de jeu.

Quels changements l’entraineur Ramovic a-t-il apportés ?

Face à la déroute de son équipe, l’entraîneur Ramovic a pris la décision d’effectuer deux remplacements à la demi-heure de jeu. Ces modifications stratégiques ont été mises en place dans le but de renverser la tendance du match et de stopper l’hémorragie.

Cependant, malgré ces changements, Obembi du FC Otoho a réussi à marquer un quatrième but à la 65e minute, creusant davantage l’écart. Ce but a confirmé la supériorité du FC Otoho et a rendu la tâche encore plus difficile pour le CR Belouizdad.

Malgré la défaite, le CRB reste en course !

En dépit de cette lourde défaite face au FC Otoho d’Oyo, le CR Belouizdad ne perd pas espoir. Avec trois points à son actif, l’équipe se maintient à la deuxième place du classement. Cette position offre encore des perspectives pour les prochains matchs.

Le prochain adversaire du CRB est Stellenbosch, une équipe sud-africaine. Un match crucial pour le CRB qui compte bien rebondir après ce revers. Notons également le but marqué par Abderrahmane Meziane à la 81e minute, un signe encourageant pour la suite de la compétition.