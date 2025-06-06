CRB : Trois piliers de l’équipe signent une prolongation, découvrez les détails !

L’actualité du CRB est en ébullition ! Trois piliers de l’équipe ont récemment signé une prolongation de contrat, confirmant ainsi leur engagement auprès du club. Cette nouvelle, qui ravit les supporters, souligne la volonté du CRB de maintenir une stabilité au sein de son effectif. Mais quels sont ces joueurs qui ont décidé de prolonger l’aventure ? Quels sont les détails de ces prolongations ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article.

Restez connectés pour ne rien manquer de cette actualité brûlante du CRB.

CR Belouizdad : Bilan de la saison et perspectives d’avenir

Le CR Belouizdad, assuré d’une place sur le podium cette saison et toujours en lice pour un titre, se projette déjà vers l’avenir. Le club algérois a récemment renouvelé le contrat de son entraîneur Sead Ramovic ainsi que ceux de plusieurs joueurs clés de la défense. Parmi eux, Houcine Benayada (32 ans) et Youcef Laouafi (29 ans), dont les contrats ont été prolongés jusqu’en 2028.

Naoufel Khacef (27 ans), qui a fait ses preuves cette saison après des passages au Portugal et en Turquie, a également vu son contrat prolongé jusqu’en 2029. Cependant, le départ de certains joueurs tels que Moued Haddad et Sofiane Bouchar a créé une instabilité dans la défense, incitant les supporters à réclamer des renforts.

Renouvellement des contrats : un pari sur l’avenir

Le CR Belouizdad mise sur la continuité en prolongeant les contrats de ses piliers défensifs. Houcine Benayada et Youcef Laouafi, respectivement âgés de 32 et 29 ans, ont renouvelé leur engagement jusqu’en 2028. Ces deux latéraux ont su pallier l’absence de Moued Haddad en défense centrale.

Naoufel Khacef, 27 ans, a également prolongé son contrat jusqu’en 2029. Après des expériences à l’étranger, ce latéral gauche a su répondre aux attentes du club cette saison. Toutefois, le départ de Sofiane Bouchar a fragilisé la défense, poussant les supporters à demander des renforts. Le club attend également la signature définitive d’Aimen Mahious, actuellement prêté par Yverdon Sport.

Les attentes des supporters pour la prochaine saison

Face à l’instabilité défensive suite au départ de Sofiane Bouchar, les fans du CR Belouizdad réclament des renforts. Ils estiment que le club doit consolider sa défense pour maintenir ses performances. Par ailleurs, ils attendent avec impatience la signature définitive d’Aimen Mahious, actuellement en prêt chez Yverdon Sport.

Son intégration permanente pourrait apporter une valeur ajoutée à l’équipe et répondre aux aspirations des supporters. Ces demandes, si elles sont satisfaites, pourraient influencer positivement les résultats du club lors de la prochaine saison et ainsi répondre aux attentes des fans.