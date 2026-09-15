Crédit du Maroc et AtlantaSanad Assurance unissent leurs forces pour soutenir les PME avec une approche innovante

Crédit du Maroc et AtlantaSanad Assurance ont récemment organisé une rencontre à Casablanca, réunissant des experts pour discuter des stratégies d’attraction et de fidélisation des talents au sein des PME.

L’événement a mis en lumière l’importance d’une protection sociale adaptée, intégrant santé, épargne et retraite, pour répondre aux attentes des collaborateurs.

Une synergie au service des PME

Crédit du Maroc et AtlantaSanad Assurance, filiales de Holmarcom Finance Company, ont uni leurs forces pour offrir aux PME des solutions intégrées.

En combinant l’expertise bancaire de Crédit du Maroc et le savoir-faire en protection sociale d’AtlantaSanad Assurance, elles visent à répondre aux besoins évolutifs des entreprises.

Cette collaboration met l’accent sur la conciliation entre performance économique et engagement du capital humain. En intégrant des dispositifs de santé, d’épargne et de retraite, elles renforcent l’attractivité et la fidélisation des talents, tout en s’adaptant aux capacités financières des PME.

La protection sociale, un levier d’attractivité

Lors de la rencontre-débat du 10 septembre à Casablanca, les discussions ont souligné l’importance des dispositifs de santé, d’épargne et de retraite pour attirer et fidéliser les talents.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Le Brief🗞 (@lebrief.ma)



Ces éléments sont devenus essentiels dans les attentes des collaborateurs, dépassant la simple rémunération. Ils constituent des facteurs clés d’engagement et de rétention des talents.

Pour les PME, le défi réside dans l’équilibre entre le renforcement de la protection sociale et leurs capacités financières. Une approche modulaire et progressive permet d’adapter la couverture aux besoins des collaborateurs, tout en respectant les moyens de l’entreprise.

Protéger les collaborateurs, un impératif !

La protection des collaborateurs tout au long de leur parcours professionnel est cruciale. Crédit du Maroc et AtlantaSanad Assurance proposent une approche globale qui va au-delà de la simple dimension financière.

En intégrant des dispositifs de santé, d’épargne et de retraite, elles assurent un accompagnement complet des collaborateurs, renforçant ainsi leur engagement et leur fidélité.

Pour les PME, le défi est de concilier cette protection avec leurs capacités financières. Une approche modulaire et progressive permet d’adapter les garanties aux besoins des collaborateurs et aux moyens de l’entreprise, assurant ainsi une protection efficace et durable.