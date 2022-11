Crise alimentaire mondiale : comment l’Algérie compte-t-elle faire face ?

La crise alimentaire mondiale est principalement due à la crise ukrainienne, qui a également eu d’importantes répercussions dans différents États du continent africain. L’Algérie prend des mesures pour que cela ne puisse pas affecter gravement sa population.

L’exportation de certains produits alimentaires n’est plus autorisée. Toute tentative de non-respect de cette interdiction sera sanctionnée. Ce sera considéré comme « un acte de sabotage de l’économie nationale ». La peine sera alors à la hauteur du préjudice.

Les produits alimentaires que l’Algérie n’exportera plus

Jusqu’ici, l’Ukraine reste l’un des plus grands producteurs de blé qui est essentiel à notre alimentation. Depuis le conflit entre l’Ukraine et la Russie, ces pays ont réduit et même arrêté un bon nombre d’exportations, y compris le blé.

L’État algérien décide de ne plus exporter tous les produits alimentaires comme le sucre, l’huile, les pâtes, la semoule, le maïs, le seigle et tout ce qui a été fabriqué à partir du blé. Il souhaite également trouver d’autres fournisseurs de blé.

Ainsi, il parviendra à ne pas être touché par la pénurie, ainsi, le marché algérien ne devrait pas se soucier de la crise alimentaire mondiale.

En algerie depuis 2020, les pénuries s'enchaine, dimanche dernier à Oran la penurie de lait imposait aux algeriens d'attendre plusieurs heures une brique de lait.

Comment cette misère est-elle acceptée par les algeriens dans un pays gazo-petrolier ?

Dimanche dernier, quel honte. https://t.co/RD6fbSektc — Samarkand (@Samarkandy1) November 14, 2022

La sècheresse peut nuire à la production

Même si l’Algérie prend les devants face aux pénuries de produits alimentaires qui touchent la plupart des continents dans le monde, le pays aura du mal à gérer son climat. À cause du manque de pluie, la production locale de blé a baissé progressivement tout au long des 30 dernières années.

Les récoltes n’assurent que 34% des besoins de la population. Le reste est couvert par les importations, ce qui ne permet pas encore à l’Algérie d’être autosuffisante. Toutefois, l’effet de ce déficit sera ressenti dès l’année prochaine.