Croisières France : une escale sur les magnifiques côtes algériennes

Alors que les vacances touchent à leur fin, l’autre côté de la Méditerranée fait une annonce inédite qui va ravir les amoureux de croisières maritimes. Notamment, les expatriés algériens.

En effet, une nouvelle compagnie maritime vient de faire part d’un programme touristique très alléchant. Il s’agit plus précisément d’une compagnie de croisière. Dénommé “Compagnie française de Croisière” ou CFC, elle vient tout juste de voir officiellement le jour ce 06 septembre 2022.

Pour son lancement, Clément Mousset et Cédric Rivoire-Perrochat, respectivement président et directeur général, ont prévu une saison bien garnie. Les croisières débuteront le 10 février 2023, et plusieurs destinations figurent dans le calendrier.

Les deux instigateurs de ce projet ambitieux, prévoient des voyages dans le nord de l’Europe. Mais aussi dans le pôle Sud de la Méditerranée, en passant par certains pays du Maghreb, dont l’Algérie.

Les âmes nostalgiques pourront retrouver cette vieille tradition occidentale, que Mousset et Rivoire-Perrochat veulent absolument conserver. Même si les croisières n’ont pas totalement disparu, le format offert par la CFC reste inédit.

Croisière La renaissance, les dates pour l’Algérie

C’est à bord du paquebot La Renaissance et de ses 692 cabines qu’embarqueront les futurs voyageurs pour découvrir de nouveaux horizons.

Avec une capacité de 1 100 personnes, le navire quittera le port de Marseille pour rallier la ville de Constantine le 15 octobre, au port de Skikda.

Il posera pour la deuxième fois son ancre en Algérie, cette fois-ci à Alger le 16 octobre, puis à Oran. L’escale sur les deux villes comprend une visite touristique dans des lieux historiques d’Alger et d’Oran.

Les responsables ont prévu des formats courts de quelques jours et moyenne tels que les voyages en Méditerranée et dans le nord de l’Europe. Mais aussi des formats plus longs allant jusqu’à plusieurs mois, comme la tournée en Afrique de plus de 120 jours.