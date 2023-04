Croissance de la demande mondiale de pétrole – Nouveau record en 2023

Selon les prévisions de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), la demande mondiale de pétrole devrait atteindre en moyenne 101,9 millions de barils par jour en 2023, établissant ainsi un nouveau record. Malgré les incertitudes économiques actuelles, cette tendance ne semble pas être affectée. L’Opep estime que la dynamique de croissance du second semestre 2022 se poursuivra au premier semestre 2023.

Augmentation prévue de la demande de pétrole hors OCDE

Le rapport mensuel du cartel indique également une légère hausse de la demande de pétrole des pays hors Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). En 2023, celle-ci devrait augmenter de 2,2 millions de barils par jour, principalement portée par la Chine et l’Inde. Cette révision à la hausse s’explique par des améliorations meilleures que prévu dans le secteur industriel et la demande de transport.

Les cours du pétrole en hausse

Les cours du pétrole ont terminé en hausse hier vendredi, tractés par un rebond technique ainsi que par un indicateur d’emploi américain qui laisse présager d’un resserrement monétaire moins brutal que prévu. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai a gagné 1,45%, pour clôturer à 82,78 dollars. Quant au baril de West Texas Intermediate américain, avec échéance en avril, il s’est apprécié de 1,26%, à 76,68 dollars.

Les énergies fossiles continuent de progresser malgré leurs impacts environnementaux

La consommation d’énergies fossiles, responsables d’émissions de gaz à effet de serre, continue de progresser au détriment de la planète et de son climat. Selon les données de l’Opep, la demande mondiale de pétrole devrait augmenter de 2,3 millions de barils par jour en 2023 par rapport à l’année précédente.

Le développement des énergies renouvelables peine à remplacer les énergies fossiles

Malgré les efforts pour développer les énergies renouvelables, celles-ci peinent encore à remplacer les énergies fossiles et à répondre à la demande croissante d’énergie au niveau mondial. Par exemple, le promoteur d’énergie renouvelable RES a récemment soumis une demande de permis de construire pour son parc éolien Carnbuck de 12 turbines, situé dans le comté d’Antrim, en Irlande du Nord. Si ce projet est autorisé, il permettrait de produire suffisamment d’électricité renouvelable propre et peu coûteuse pour alimenter 55 000 foyers supplémentaires chaque année.

Les énergies renouvelables peinent à prendre le pas sur les énergies fossiles, malgré les préoccupations environnementales grandissantes liées aux changements climatiques.

, malgré les préoccupations environnementales grandissantes liées aux changements climatiques. La Chine et l’Inde sont les principaux moteurs de la demande croissante de pétrole hors OCDE.

Le développement de projets d’énergies renouvelables, tels que le parc éolien Carnbuck en Irlande du Nord, est crucial pour répondre à la demande en énergie tout en réduisant notre dépendance aux énergies fossiles.

Les relations économiques entre les pays producteurs de pétrole restent solides malgré les défis mondiaux

En dépit des préoccupations environnementales et des efforts pour développer les énergies renouvelables, la demande mondiale de pétrole continue de croître et devrait atteindre un record en 2023. Il est essentiel de poursuivre le développement des énergies renouvelables afin de répondre à cette demande croissante tout en limitant notre dépendance aux énergies fossiles et leurs impacts négatifs sur l’environnement.

