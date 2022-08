Cuisine : 11 amuse-gueules et accompagnements algériens typiques !

Voulez-vous ajouter de nouvelles recettes algériennes dans votre carnet de recette ? Après avoir lu cet article, vous cuisinerez forcément l’un d’entre eux. En plus de leur goût savoureux, les plats algériens sont très sains et feront beaucoup de bien à votre régime.

Les plats algériens représentent un merveilleux mélange de cuisine nord-africaine passionnée et de délicatesse méditerranéenne. Par conséquent, vous allez trouver ces plats présentés ici à la fois étranges et familiers, intimement liés, et inhabituellement irrésistibles.

On commence par le plus traditionnel des plats algériens, ne pas le citer en 1er serait une insulte aux algériens!

1. Couscous

Demandez à n’importe quel Algérien quel est son plat national, et vous obtiendrez probablement la même réponse : Le couscous.

En fait, demandez à n’importe quel habitant du Maghreb (la partie de l’Afrique du Nord qui borde la mer Méditerranée) ; c’est toujours la même réponse. C’est également le plat préféré des français ! Cela souligne la popularité du couscous.

Le couscous est un féculent sain et nutritif qui accompagne de nombreux types de plats, tels que les légumes, les ragoûts de viande, le lait caillé, etc. Les Algériens le mangent généralement le vendredi à la maison, pendant les fêtes, ainsi qu’aux funérailles.

