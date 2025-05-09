Cuisine de rue algérienne : cette recette simple et authentique fait fureur sur internet

La cuisine de rue algérienne, riche en saveurs et en traditions, est en train de conquérir le monde virtuel. Une recette simple et authentique fait actuellement sensation sur internet, séduisant les amateurs de gastronomie du monde entier. Cette tendance culinaire, qui met à l’honneur la diversité et la richesse de la cuisine algérienne, est une véritable invitation au voyage gustatif. Découvrez dans cet article comment cette recette traditionnelle a su s’imposer sur la toile et pourquoi elle suscite un tel engouement.

Préparez-vous à être surpris par la simplicité et l’authenticité de cette recette qui fait fureur sur internet.

La garantita, joyau de la street food algérienne, couronnée meilleure spécialité de rue au monde

Unique en son genre, la garantita, aussi connue sous les noms de calentica ou karantika, est une véritable sensation culinaire algérienne qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Cette star incontestée de la street food algérienne a récemment été propulsée sur le devant de la scène internationale en étant élue meilleure spécialité de rue au monde par TasteAtlas, le guide alimentaire de référence.

Originaire d’Oran, où elle a été créée par des militaires espagnols au début du 18ᵉ siècle, la garantita est aujourd’hui un mets populaire non seulement en Algérie, mais également dans les villes abritant une importante diaspora algérienne, comme Paris et Marseille.

Amani Houadef, influenceuse culinaire, fait sensation avec sa recette de garantita

La garantita a gagné encore plus en popularité grâce à Amani Houadef (@amanycook), une influenceuse culinaire algérienne qui a partagé sa recette « originale, sans œufs et sans lait » sur Instagram et TikTok. En seulement 24 heures, sa vidéo a atteint près d’un million de vues sur Instagram (996k) et plus de 800k vues sur TikTok.

Sa recette simplifiée, qui ne nécessite que trois ingrédients – poudre de pois chiche, huile végétale neutre et eau plate – a été saluée par 23 000 internautes sur chaque plateforme. « C’est exactement de cette manière qu’on la prépare à Oran! », a commenté une utilisatrice satisfaite sur Instagram, soulignant l’authenticité de la recette d’Amani.

La recette de la garantita par Amani Houadef : simplicité et authenticité

La recette de la garantita partagée par Amani Houadef est d’une simplicité déconcertante. Elle se compose de trois ingrédients de base : de la poudre de pois chiche, de l’huile végétale neutre et de l’eau plate. L’assaisonnement se fait avec du sel et du cumin. Une fois le mélange bien lisse obtenu grâce à un coup de mixeur, il est versé sur une plaque huilée et enfourné à 200 °C pendant 20 minutes.

À la sortie du four, un peu de cumin est saupoudré sur le dessus. La garantita est généralement servie dans une baguette de pain croustillant, garnie de harissa et de la préparation encore fumante. Cette recette facile et rapide a été saluée par des milliers d’internautes, confirmant ainsi son authenticité et sa popularité.